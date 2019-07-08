Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской областиРИА Новости 06:29
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС. Авария произошла утром на автодороге Волгодонск — Ольгинская в районе хутора Лагутники.
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Происшествия
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В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой
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