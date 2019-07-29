Экономика

Фунт стерлингов резко обвалилсяГазета.Ru вчера в 11:01

По некоторым данным, причиной спада фунта стало решение нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона осуществить выход страны из Евросоюза без совершения соответствующей сделки.
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