Экономика
Фунт стерлингов резко обвалилсяГазета.Ru 11:01
По некоторым данным, причиной спада фунта стало решение нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона осуществить выход страны из Евросоюза без совершения соответствующей сделки.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 21:15, Ашберн
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Около 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Черногории
В результате случившегося пострадал 41 человек, передает RTGC. Среди пострадавших - граждане Сербии и Черногории.
Обновлено в 19:13
Наука
Разработаны контактные линзы с управляемым фокусным расстоянием
Обновлено в 10:18
Общество
В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Хабаровском крае
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в ряде муниципальных образований Хабаровского края в связи с выпадением обильных осадков и подъёмом уровня воды на реках региона.
Обновлено в 20:33
Общество
Федеральная трасса «Сибирь» в районе Тулуна закрыта из-за паводка
Движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в районе моста через реку Ия в городе Тулун Иркутской области прервано из-за паводка, сообщается на официальном сайте администрации Тулуна.
Обновлено в 18:30
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Гаджеты
Компания Oppo показала смартфон с экраном-водопадом
Обновлено в 04:30
Политика
США надеются на творческое решение украинских властей по Донбассу
Госсекретарь США Майк Помпео надеется на креативные идеи со стороны украинской власти по улучшению ситуации в Донбассе.
Обновлено в 14:06
Политика
Покинувший Украину Порошенко отправился путешествовать по миру
Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и двумя самолетами отправился из Украины в ОАЭ и Германию.
Обновлено в 20:17
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Космос
Над «Зоной 51» пролетел дискообразный НЛО и попал на видео
Загадочный серебристый диск стремительно промчался над пустыней штата Невада, в районе секретной американской базы, известной под названием "Зона 51".Видео, демонстрирующее полет НЛО, обнародовал на своем YouTube-канате известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено в 00:57
Здоровье
Вспышка смертельного вируса в США: инфекцию переносят комары
Администрация штата заявляет, что инфекцию переносят комары.
Обновлено в 19:53
Политика
Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено в 19:42
Здоровье
Минздрав России разработал правила доступа волонтёров в медучреждения
Министерство здравоохранения России совместно с некоммерческими организациями разработало порядок доступа волонтёров и добровольцев в медучреждения.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова отказалась рожать в США
Анастасия не видит ни малейших причин, почему она должна рожать именно в США.
Обновлено в 09:55
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой» на восемь лет
Обновлено в 15:00
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Санкции за С-400: Анкара готовит Вашингтону сюрприз?
Только возможность шантажировать обидевшийся Вашингтон закрытием военных баз на своей территории дает в руки Анкаре неплохой козырь, и это при том, что министр обороны Хулуси Акар еще не стал раскрывать все детали — иначе «магия ослабеет».
Обновлено в 20:17
Кино
Назван состав жюри фестиваля кинофестиваля «Короче»
Оргкомитет кинофестиваля короткометражного кино «Короче» назвал состав жюри. Смотр состоится в Калининграде с 16 по 18 августа.
Обновлено в 10:39
Космос
Россия разрабатывает программу защиты от астероидов
Разрабатываемая программа призвана повысить международную роль России в вопросах защиты от угроз из космоса, так как в настоящее время российский вклад в обнаружение опасных астероидов составляет 0,1%. Основной вклад в этом вопросе принадлежит США.
Обновлено в 20:22
Авто
Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа
Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Алексей Навальный исключил, что его могли отравить полицейские
Лечащий врач Навального Анастасия Васильева не исключила, что недомогание могло быть вызвано каким-либо сильнодействующим химическим веществом.
Обновлено в 13:00
Экономика
Счетная палата: депрессивные моногорода не получали субсидий от госпрограммы с 2016 года
Фонд развития моногородов при реализации приоритетной программы развития на 2016-2025 годы направлял средства на поддержку моногородов, экономика которых и так была относительно дифференцирована, когда как депрессивные города и поселки, которые не обладают возможностями для привлечения инвесторов, остались без бюджетной поддержки, говорится в отчете Счетной палаты.
Обновлено в 17:11
Происшествия
В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
Обновлено в 19:06
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Происшествия
Globo: число жертв беспорядков в бразильской тюрьме возросло до 57
Число жертв беспорядков в тюрьме муниципалитета Альтамира в штате Пара возросло до 57 человек.
Обновлено в 19:05