Экономика

Фунт стерлингов резко обвалилсяГазета.Ru 11:01

По некоторым данным, причиной спада фунта стало решение нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона осуществить выход страны из Евросоюза без совершения соответствующей сделки.
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Курс фунта рекордно упал после новостей о подготовке «жесткого» Brexit

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Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
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Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в ряде муниципальных образований Хабаровского края в связи с выпадением обильных осадков и подъёмом уровня воды на реках региона.
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Движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в районе моста через реку Ия в городе Тулун Иркутской области прервано из-за паводка, сообщается на официальном сайте администрации Тулуна.
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В России предложили заблокировать BlaBlaCar

Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
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Госсекретарь США Майк Помпео надеется на креативные идеи со стороны украинской власти по улучшению ситуации в Донбассе.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и двумя самолетами отправился из Украины в ОАЭ и Германию.
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Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17

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Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
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Над «Зоной 51» пролетел дискообразный НЛО и попал на видео

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Администрация штата заявляет, что инфекцию переносят комары.
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Министерство здравоохранения России совместно с некоммерческими организациями разработало порядок доступа волонтёров и добровольцев в медучреждения.
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Анастасия не видит ни малейших причин, почему она должна рожать именно в США.
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Только возможность шантажировать обидевшийся Вашингтон закрытием военных баз на своей территории дает в руки Анкаре неплохой козырь, и это при том, что министр обороны Хулуси Акар еще не стал раскрывать все детали — иначе «магия ослабеет».
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