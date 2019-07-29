Экономика

Фунт стерлингов рекордно обвалилсяLenta.ru вчера в 10:24

Курс фунта стерлингов опустился на 0,4 процента, до 1,2 доллара, что стало самым худшим значением для британской валюты с марта 2017 года.
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Фунт дешевеет до двухлетнего минимума на опасениях вокруг Brexit

ПРАЙМ05:56

Фунт рухнул к исторически низким уровням - FxPro

Финмаркет03:07

Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» Brexit

Интерфаксвчера в 09:46

Курс фунта рекордно упал после новостей о подготовке «жесткого» Brexit

РБКвчера в 12:39

Фунт стерлингов рекордно обвалился

Lenta.ruвчера в 10:24

Приближение Brexit обвалило фунт

Вести.Финансвчера в 23:23

СМИ: курс фунта к доллару упал до двухлетнего минимума

ТАССвчера в 09:10
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:22, Вашингтон
Политика

С начала года в РФ предотвратили 17 терактов

Подчеркивается, что в настоящий момент в Российской Федерации не снижается количество предотвращенных терактов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:51
Политика

Порошенко пообещал не прятаться назло Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 05:29
Наука

Международный эксперимент по поиску нейтрино в КБР начал набор данных

Новый эксперимент "BEST" (Baksan Experiment on Sterile Transitions) на Баксанской нейтринной обсерватории (Кабардино-Балкария) Института ядерных исследований РАН по поиску нового типа частицы нейтрино начал набор данных, сообщил журналистам посетивший обсерваторию первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.
Обновлено вчера в 02:46
Происшествия

Полицейские пришли к Виктору Шендеровичу

Писатель Виктор Шендерович, участвовавший в несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, сообщил о визите правоохранителей.
Обновлено в 05:53
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Мужчина толкнул под поезд мать с ребенком в Германии

Обновлено в 06:08
Футбол

Футболист Александр Самедов объявил о завершении карьеры

Обновлено в 06:00
Политика

Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал «безумной»

Обновлено в 05:33
Хоккей

Гусев официально стал игроком «Нью-Джерси Дэвилз»

Пресс-служба "Нью-Джерси Дэвилз" официально объявила о подписании контракта с российским хоккеистом Никитой Гусевым.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Культура

Скончался художник Валерий Кокурин

Обновлено в 05:30
Экономика

Чайка заявил о проблемах в оборонном импортозамещении

Процесс импортозамещения в оборонной сфере испытывает проблемы, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Обновлено в 04:06
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество

В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за паводков

Режим ЧС из-за угрозы паводков ввели во всех районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

Обновлено вчера в 23:09
Общество

Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:58
Общество

Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно

Обновлено вчера в 10:05
Политика

Украина отметит День независимости в новом формате

Обновлено в 05:44
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество

Названы признаки профессионального выгорания

Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Политика

На Украине с почестями перезахоронили солдат СС

В городе Золочев во Львовской области Украины торжественно перезахоронили 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
Обновлено в 03:42
Происшествия

Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

Обновлено в 03:26
Гаджеты

До запрета США Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком

По сообщениям сетевых источников, Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком до того, как американское правительство внесло китайского производителя в чёрный список, фактически запретив компаниям из США сотрудничать с телекоммуникационным гигантом из Поднебесной.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского во вторник, 30 июля, рассказали о состоянии знаменитой актрисы Инны Чуриковой.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан" стартовала во вторник с космодрома Плесецк.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста

Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
Обновлено вчера в 13:12
Кино

В Сети появилось видео с первого кастинга «Звездных войн»

Обновлено в 04:42
Игры

Sony отгрузила 100 миллионов консолей PlayStation 4

Ранее компания сообщала, что в наступившем финансовом году, который начался 1 апреля 2019-го и закончится 31 марта 2020-го, планирует продать 16 миллионов консолей.
Обновлено в 02:52
Политика

Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Путешествия

Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул

Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
Обновлено в 03:49
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