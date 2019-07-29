Экономика

Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» BrexitИнтерфакс 09:46

Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения. Курс фунта стерлингов снизился до $1,2258 против $1,2382 в предыдущий рабочий день.
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