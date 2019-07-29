Экономика
Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» BrexitИнтерфакс вчера в 09:46
Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения. Курс фунта стерлингов снизился до $1,2258 против $1,2382 в предыдущий рабочий день.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 01:48, Вашингтон
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась более чем на 50 тысяч гектаров, сообщает Лесопожарный центр.
Обновлено в 01:37
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся
Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Прокуратура выявила множественные нарушения в лагере «Холдоми»
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии
Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии. Самолеты находились на территории аэропорта Аль-Джуфра.
Обновлено 28 июля в 04:47
Авто
Прототип внедорожника Lynk & Co 05 заметили на европейских дорогах
Фотошпионам удалось запечатлеть на дорожных испытаниях обновленный прототип внедорожника Lynk & Co 05 Coupe.
Обновлено вчера в 09:03
Общество
Шторм «Эрик» усилился до урагана в Тихом океане
Шторм «Эрик» усилился до урагана в Тихом океане. Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).
Обновлено в 00:59
Кино
Появились первые кадры из «Ирландца» Мартина Скорсезе
Премьера фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе состоится 27 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Япония увезла из России останки не своих военнопленных
Япония обнаружила, что вывезенные несколько лет назад из Забайкальского края останки не принадлежат японцам, погибшим в СССР после завершения Второй мировой войны, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга.
Обновлено в 01:05
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Почти 80 человек пострадали в ДТП с автобусами в Гонконге
По предварительным данным, 77 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Гонконге.
Обновлено вчера в 22:14
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Политика
Пушков ответил на слова Помпео о вмешательстве России в выборы в США
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Майкла Помпео о неоднократном вмешательстве России в американские выборы.
Обновлено вчера в 23:39
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Как пишет РБК во вторник, в частности, речь идет о платежах через Apple Pay и Samsung Pay.
Обновлено в 01:22
Космос
Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС
Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании
Обновлено в 00:20
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Теннис
Касаткина вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе
Обновлено в 01:20
Здоровье
Минздрав России разработал правила доступа волонтёров в медучреждения
Министерство здравоохранения России совместно с некоммерческими организациями разработало порядок доступа волонтёров и добровольцев в медучреждения.
Обновлено вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поздравила мужа Максима Матвеева с 37-летием
На следующий день жена именинника Елизавета Боярская в своем Instagram-аккаунте еще раз поздравила супруга с минувшим праздником.
Обновлено в 01:21
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено вчера в 13:02
Экономика
В Марий Эл с 1 августа вырастут пенсии у работающих пенсионеров
С 1 августа в Марий Эл размеры пенсий работающих пенсионеров увеличатся.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Наука
Таяние ледников Арктики эквивалентно выбросу триллиона тонн углекислого газа в атмосферу
Исследование: ледники тают быстрее, чем предполагали ученые «Мы проанализировали 40 климатических моделей по всему миру», — отметил сказал Марк Айзенман, профессор кафедры климата, атмосферы и физической океанографии университета.
Обновлено вчера в 13:34