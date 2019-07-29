Экономика
Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» BrexitИнтерфакс 09:46
Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения. Курс фунта стерлингов снизился до $1,2258 против $1,2382 в предыдущий рабочий день.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:34, Ашберн
Политика
Киев намерен возобновить с Москвой переговоры по газу
Киев в ближайшее время может возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа.
Обновлено в 08:03
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Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Авто
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Фото: Евгений Костин Пока "автомат" Punch Powerglide 6L50 останется уделом "Патриота", позднее он появится на "Пикапе" и УАЗ "Профи".
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Шоураннер «Ведьмака» о подборе актеров: «Польская культура не привязана к „белой коже“»
Во время кастинга на роли в «Ведьмаке» от Netflix создатели сериала не обращали внимания на цвет кожи актеров.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд
Обновлено в 07:13
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Навальный исключил, что его могли отравить полицейские
Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.
Обновлено в 12:37
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).
Обновлено в 03:45
Космос
Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
Обновлено в 11:33
Политика
Киев призвали к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинского журнала Forbes Максим Кухар призвал украинские власти начать немедленную подготовку к вторжению на территорию России.
Обновлено в 05:47
Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Обновлено в 12:42
Авто
Появились первые снимки обновленной LADA Vesta
Один из сотрудников российского автомобильного гиганта АВТОВАЗ сделал первые фото обновленной Лады Весты.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Подлодка «Владикавказ» приняла участие в главном военно-морском параде России
Главный военно-морской парад России с участием кораблей четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота состоялся в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Обновлено в 03:00
Автоспорт
Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии
Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 15:15
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Авто
Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено в 12:33
Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Стало известно о гибели бойцов российской ЧВК в Сирии
Трое бойцов частной военной компании «Щит» погибли в Сирии в июне, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 10:14
Футбол
СМИ: Блан отказался стать главным тренером «Зенита»
Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Лоран Блан ответил отказом на предложение возглавить санкт-петербургский "Зенит", сообщает France Football.
Обновлено в 12:24
Политика
Соратник Зеленского грубо высказался об отмене Дня Победы на Украине
Новоизбранный депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа», блогер Максим Бужанский заявил, что не поддержит фракцию, если в ней решат отменить празднование Дня Победы в государстве.
Обновлено в 07:07
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о своей жизни в колонии, пишет «МК».
Обновлено в 12:35
Общество
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек
В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.
Обновлено в 07:03