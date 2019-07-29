Экономика
Фунт стерлингов резко обвалилсяГазета.Ru вчера в 11:01
По некоторым данным, причиной спада фунта стало решение нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона осуществить выход страны из Евросоюза без совершения соответствующей сделки.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 09:42, Вашингтон
Происшествия
Боксера Ковалева сняли с рейса в США за приставания к девушке
Спортсмена сняли с рейса Майами - Лос-Анджелес из-за приставаний к одной из пассажирок.
Обновлено в 04:22
Политика
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma
Украинский суд арестовал российский танкер Neyma, а также документы, которые были изъяты на нем в ходе обысков 25 июля.
Обновлено в 09:23
Интернет
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено вчера в 12:52
Политика
Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд с Украины бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:15
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Экономика
Аналитики считают неизбежным переход «Яндекса» государству
Ранее в поддержку компании "Яндекс" выступал Герман Греф, занимающий пост гендиректора "Сбербанка", но теперь, по мнению аналитиков, он не будет участвовать, а среди акционеров, вероятнее всего, появятся госструктуры.
Обновлено в 06:52
Экономика
В рамках проекта по борьбе с бедностью регионы получат 7 млрд рублей
Регионы, которые вошли в пилотный проект по борьбе с бедностью, получат в 2020 году 7 млрд рублей.
Обновлено в 08:45
Кино
Машков рассказал о возможном возвращении в кино
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
По предварительной информации, организация оказывала брокерские и кредитные услуги. Личность злоумышленника уже установлена.
Обновлено в 09:12
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Третий за день человек упал на рельсы в московском метро
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
К параду ВМФ в Санкт-Петербурге «подложили мину»
На возможном участке главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге располагается макет якорной неконтактной мины, который Военно-морской флот (ВМФ) России не может обнаружить, пишет в LiveJournal пользователь mina030, он же — капитан 3-го ранга Максим Климов.
Обновлено вчера в 13:02
Футбол
Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»
Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство.
Обновлено в 09:37
Авто
«Автостат» назвал популярные машины с пробегом в России по итогам июня
Аналитическое агентство «Автостат» провело исследования, в результате которого выяснилось, что за июнь текущего года на отечественном рынке было продано 457,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом.
Обновлено в 08:18
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество
Паводок в Иркутской области угрожает экосистеме Байкала
Обновлено в 01:56
Политика
Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
Обновлено в 08:30
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Хоккей
«Вегас» обменял Никиту Гусева в «Нью-Джерси»
Взамен «Вегас» получил право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2021 года и право выбора в третьем раунде драфта 2021 года.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал «безумной»
Идея властей Украины сделать "всемирный телеканал" на русском языке "безумна", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 05:33
Авто
Renault поднимает цены на все свои модели с 1 августа
Обновлено в 04:01
Общество
В Тулуне резко поднялся уровень воды в реке Ия
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше 7,5 м. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди.
Обновлено в 05:34
Кино
Петров ушел от Старшенбаум к начинающей актрисе
По информации издания, новой девушкой Петрова стала молодая актриса Стася Милославская. Девушка моложе Александра на шесть лет.
Обновлено вчера в 13:32