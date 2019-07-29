Экономика
Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» BrexitИнтерфакс 09:46
Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения. Курс фунта стерлингов снизился до $1,2258 против $1,2382 в предыдущий рабочий день.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:03, Вашингтон
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Футбол
Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о разнице условий содержания в Бутырском СИЗО и колонии №4 в Белгородской области, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:33
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Москве завели дело на проводившего аборты экономиста
В Москве закрыли частную клинику, где представлявшийся врачом экономист делал пациентам аборты на поздних сроках беременности.
Обновлено в 10:46
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Футбол
Хавбек «Спартака» Фернандо может перебраться в Китай
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»
Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».
Обновлено в 10:18
Происшествия
Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом
Двое второклассников на Урале совершили нападение на магазин игрушек, вооружившись пневматическим пистолетом, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 08:39
Общество
Названы признаки превращения Москвы в перевалочную базу мигрантов
Квартиры в домах реновации востребованы у приезжих, в частности, их охотно арендуют трудовые мигранты, работающие на соседних стройках и рынках.
Обновлено в 11:09
Технологии
OneWeb не пускают на российскую орбиту
Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
В Осетии на туриста завели дело за фотосессию в «Городе мертвых»
В МВД по Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Пятигорска: молодой человек сфотографировался с черепами в Даргавском некрополе, известном как "Город мертвых".
Обновлено в 11:42
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»
Обновлено в 10:40
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Экономика
Европейцы перенимают американскую моду на коллективные иски
Интересы инвесторов представляет американская юридическая фирма Scott + Scott, которая уже имеет богатый опыт ведения подобных дел в США, а в 2015 году открыла свое первое европейское представительство в Лондоне.
Обновлено в 07:02
Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом» отправился на финальные тесты
УАЗ "Патриот" оснастят автоматической шестиступенчатой коробкой Punch Powertrain французского производства, которая будет работать в паре с 150-сильным мотором ЗМЗ Про объёмом 2,7 л. Кроме того, внедорожник получит 2,2-литровый дизельный турбомотор Duratorq, которым комплектуется Ford Transit, писал "Авторамблер".
Обновлено в 11:20
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Политика
Помпео выступил за расширение диалога с Россией по нераспространению
Соединённые Штаты рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией по нераспространению ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне.
Обновлено в 09:53
Гаджеты
Zeiss считает, что 64 Мп в смартфонах не нужны
Сегодня многие модели смартфонов оснащены датчиками изображения разрешением 48 Мп.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес
Ирину Шейк подозревают в романе с бывшим мужем Дженнифер Энистон
По сообщениям иностранных журналистов, Ирина закрутила роман с 47-летним актером Джастином Теру.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»
Обновлено в 08:56
Автоспорт
Чемпион «Формулы-1» назвал Квята гонщиком дня на Гран-при Германии
Чемпион «Формулы-1» 2009 года британец Дженсон Баттон высказал мнение, что российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал лучшим гонщиком по итогам Гран-при Германии.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Порошенко отказался от госохраны и уехал с семьей в Турцию
Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и уехал в Турцию вместе с семьей.
Обновлено в 12:01
Политика
В Батуми прошел митинг за диалог с Россией
Обновлено вчера в 13:47