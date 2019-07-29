Экономика

Фунт стерлингов рекордно обвалилсяLenta.ru 10:24

Фунт обвалился на фоне решения нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона активизировать подготовку по выходу Великобритании из состава ЕС без сделки. Brexit должен состояться 31 октября 2019 года.
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Фунт стерлингов рекордно обвалился

Lenta.ru10:24

Фунт умеренно дешевеет на опасениях по Brexit

ПРАЙМ05:59

Курс фунта рухнул до минимума за два года из-за активности Джонсона

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СМИ: курс фунта к доллару упал до двухлетнего минимума

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Фунт стерлингов упал до минимума с марта 2017 года на фоне возросшего риска Brexit без сделки

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Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» Brexit

Интерфакс09:46

Ближайшая цель снижения - 65 рублей за доллар - ИК QBF

Финмаркет05:24
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Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Экономика

Financial Times восхитилось российской налоговой системой

Журналист британского издания Financial Times Крис Джайлс выразил восхищение российской системой налогообложения и отметил передовые технологии, используемые Федеральной налоговой службой (ФНС).
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Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

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Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует оставить без удовлетворения жалобу независимого кандидата в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой об отказе ей в регистрации.
Обновлено в 09:49
Экономика

Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризма

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Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Экономика

Определен решающий месяц для «Северного потока-2»

Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.
Обновлено в 00:39
Происшествия

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Один из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несогласованного митинга, Евгений Коваленко, признал вину в нападении на сотрудника ОМОН.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Замминистра образования Хабаровского края отстранили после пожара

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности заместителя министра образования и науки Александра Короля, сообщает издание AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 05:12
Футбол

Александр Кокорин: «Хотелось бы вернуться в спорт»

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий были осуждены на 1 год и 5 месяцев.
Обновлено в 11:45
Политика

На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост

"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»

Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».
Обновлено в 10:18
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Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»

Обновлено в 10:40
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Составлен рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензин

Обновлено в 05:58
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Мэрия Москвы предложила провести митинг 3 августа на проспекте Сахарова

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Назвали цену УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой

Портал «Mail.ru» поделился информацией о ценах на различные комплектации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 05:30
Политика

Пётр Порошенко с семьёй покинул Украину

Экс-президент Украины Пётр Порошенко вместе с семьёй находится в Турции.
Обновлено в 12:02
Общество

«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на автостраду в Италии

Легкомоторный самолет упал в понедельник, 29 июля, на автостраду А-26 около города Алессандрии в Италии, в результате этого погиб пилот.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Навального выписали из больницы

Обновлено в 07:30
Происшествия

В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист

В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
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Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Музыка

Медведев поздравил Крутого с юбилеем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием композитора и продюсера Игоря Крутого.
Обновлено в 03:28
Наука

Новый катализатор в промышленных масштабах превращает CO₂ и водород в метанол

Основой нового подхода является химический катализатор на основе оксида индия и небольшого количества палладия, который кроме побочного продукта — воды — генерирует чистый метанол.
Обновлено в 10:39
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Экс-посол Украины раскрыл размеры военной помощи США

По словам экс-посла Украины в США Валерия Чалого, 92% всей военно-технической помощи, которую украинская сторона получила за последние четыре года, поступило из США.
Обновлено в 08:00
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«Спартак» обратился в Генпрокуратуру из-за избиения фанатов ОМОНом

Обновлено в 11:23
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Обновлено в 10:05
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Маленький кроссовер Toyota C-HR превратили в раллийный болид

Специалисты компании Cusco Racing выпустили конкурента Toyota Yaris, Mazda2 и Hyundai i20 – новый «заряженный» кроссовер Toyota C-HR.
Обновлено в 07:16
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Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра

По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.
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Экологи подали иск из-за загрязнения свинцом после пожара в Нотр-Даме

Французская экологическая ассоциация Robin des bois подала судебный иск в связи с загрязнением свинцом территории вокруг собора Парижской Богоматери.
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