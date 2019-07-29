Экономика
Фунт стерлингов рекордно обвалилсяLenta.ru вчера в 10:24
Фунт обвалился на фоне решения нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона активизировать подготовку по выходу Великобритании из состава ЕС без сделки. Brexit должен состояться 31 октября 2019 года.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 02:04, Вашингтон
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Общество
Жену свердловского губернатора ищут приставы из-за долга по ЖКХ
В декларации о доходах губернатора Свердловской области за прошлый год указано, что Наталья Куйвашева заработала 6 млн 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие
Серийное производство истребителей Су-57 началось
Серийное производство многофункционального авиационного комплекса пятого поколения началось.
Обновлено вчера в 07:44
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 10:29
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Как пишет РБК во вторник, в частности, речь идет о платежах через Apple Pay и Samsung Pay.
Обновлено в 01:22
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Экономика
Мосгорсуд признал арест основателя «Нового потока» Мазурова законным
Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова - основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Дым от горящих лесов в Сибири сегодня может достигнуть Аляски
Всего лишь за сутки площадь лесных пожаров в Сибири выросла почти на 200 тысяч гектаров, а за неделю примерно на полтора миллиона, пишет газета "КоммерсантЪ".
Обновлено в 01:04
Игры
IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP
Первая часть документального фильма The Fall & Rise of Hitman от Noclip Сегодня, 29 июля, студия Noclip выпустила первый эпизод (всего их будет четыре) нового документального фильма The Fall & Rise of Hitman, на этот раз посвященного IO Interactive, ее истории, коллективу и проектам.
Обновлено вчера в 12:10
Здоровье
Врачи новокузнецкой ГКБ №1 удалили огромную раковую опухоль
64-летняя пациентка была направлена в хирургическую клинику Новокузнецкой городской клинической городской №1 из городского онкологического диспансера.
Обновлено в 01:20
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Космос
Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС
Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к 7 годам колонии
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Более половины россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, говорится в материалах опроса «Левада-центра».
Обновлено в 01:50
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Разработчики TikTok подтвердили выпуск собственного смартфона
Обновлено вчера в 15:38
Транспорт
В Тулуне закрыли федеральную трассу
"В 05.30 (00.30 мск) 30 июля закрыта федеральная трасса", - говорится в сообщении. В конце июня в Иркутской области произошло наводнение.
Обновлено вчера в 18:16
Общество
Шторм «Эрик» усилился до урагана в Тихом океане
Шторм «Эрик» усилился до урагана в Тихом океане. Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).
Обновлено в 00:59
Авто
В Сети показали неизвестную версию «Жигулей»
Как сложилась дальнейшая судьба уникальных «Жигулей», до сих пор неизвестно.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Навальный опубликовал фото после отравления
Оппозиционер Алексей Навальный показал свою фотографию после приступа острой аллергической реакции.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
Бывший вице-губернатор Челябинской области попал в аварию
Как выяснилось впоследствии, за рулём "Lexus" находился бывший вице-губернатор Челябинской области и директор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.
Обновлено 28 июля в 23:00
Здоровье
В ХМАО закрыли детский лагерь из-за вспышки серозного менингита
В Нижневартовске зарегистрирована вспышка опасного вируса — у троих жителей диагностирован серозный менингит.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
Герой России напомнил призвавшему к военному вторжению в РФ журналисту о бегстве из Крыма
Председатель Президиума «Офицеров России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой призвал с юмором относиться к высказываниям украинской стороны о военном вторжении на территорию РФ.
Обновлено вчера в 04:44
Здоровье
Украине угрожает вспышка смертельной дифтерии
Эксперты прогнозируют масштабную вспышку дифтерии на Украине. От нее может погибнуть каждый десятый заболевший.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий
В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно.
Обновлено вчера в 07:18