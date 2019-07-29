Экономика
Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» BrexitИнтерфакс 09:46
Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения. Курс фунта стерлингов снизился до $1,2258 против $1,2382 в предыдущий рабочий день.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 16:34, Вашингтон
Политика
МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров
Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
Обновлено в 09:37
Гаджеты
Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины
Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества
Ранее Ханзади сообщил в интервью агентству IRNA, что Россия и Иран в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
Роналду признал, что сожалеет об уходе из «Реала»
Надеюсь, что у «Ювентуса» получится. Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году.
Обновлено в 14:37
Экономика
Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»
Банк России приказом от 29 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация" (Нижний Новгород), говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:51
Политика
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
Обновлено в 13:02
Происшествия
Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток
Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
Обновлено в 13:27
Общество
В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий
В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно.
Обновлено в 07:18
Политика
Конгрессмены призвали Трампа ввести новые санкции против России
В конгрессе США призвали американского президента Дональда Трампа ввести против России новые экономические санкции в связи с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 16:11
Происшествия
«Спартак» обратился в Генпрокуратуру из-за избиения фанатов ОМОНом
Московский "Спартак" обратился в Генеральную прокуратуру России из-за инцидента, произошедшего после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Технологии
OneWeb не пускают на российскую орбиту
Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Власти Украины намерены реформировать СБУ
ИА «Ореанда-Новости» О намерении украинских властей реформировать Службу безопасности (СБУ) рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в беседе с Телеканалом «24».
Обновлено в 03:12
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.
Обновлено в 03:39
Политика
Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа
Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.
Обновлено в 11:36
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Здоровье
На трех водоемах в Уфе запретили купание
Центр гигиены и эпидемиологии в Башкирии заявил об опасности купания на трех водоемах в Уфе.
Обновлено в 04:00
Общество
Власти признали незаконной постройку клуба Soho из расследования Голунова
За три дня до ответа от властей Москвы от своей доли в клубах Soho Family избавился фигурант расследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе 19-летний Егор Мазараки — племянник первого замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки и сын Льва и Анастасии Мазараки, тесно связанных с московским рынком ритуальных услуг.
Обновлено в 10:12
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»
Обновлено в 10:40
Игры
Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей
Компания Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей. Эта технология позволила добиться реалистичной передачи картинки.
Обновлено в 02:31
Авто
Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России
Компания Volvo отзывает из-за возможного возгорания в моторном отсеке 4473 автомобиля Volvo XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country.
Обновлено в 05:52
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Политика
США попросили у Путина поддержки в вопросе нераспространения оружия
Вашингтон рассчитывает на расширение диалога по стратегической стабильности с Москвой. Об этом рассказал глава Госдепа США Майкл Помпео.
Обновлено в 12:13
Кино
Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам
Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено в 10:21
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.
Обновлено в 14:57