Экономика

Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» BrexitИнтерфакс 09:46

Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения. Курс фунта стерлингов снизился до $1,2258 против $1,2382 в предыдущий рабочий день.
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Фунт стерлингов рекордно обвалился

Lenta.ru10:24

ОБЗОР: Британский фунт упал против доллара США на фоне опасений вокруг Brexit

ПРАЙМ13:27

Фунт стерлингов резко обвалился

Газета.Ru11:01

Курс фунта рекордно упал после новостей о подготовке «жесткого» Brexit

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Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» Brexit

Интерфакс09:46

СМИ: курс фунта к доллару упал до двухлетнего минимума

ТАСС09:10

Фунт стерлингов упал до минимума с марта 2017 года на фоне возросшего риска Brexit без сделки

Вести.Финанс06:44
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Политика

МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров

Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
Обновлено в 09:37
Гаджеты

Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины

Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества

Ранее Ханзади сообщил в интервью агентству IRNA, что Россия и Иран в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

У стрелка на фестивале в Калифорнии имелось разрешение на оружие

Обновлено в 15:55
Футбол

Роналду признал, что сожалеет об уходе из «Реала»

Надеюсь, что у «Ювентуса» получится. Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году.
Обновлено в 14:37
Экономика

Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»

Банк России приказом от 29 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация" (Нижний Новгород), говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:51
Политика

В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
Обновлено в 13:02
Происшествия

Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток

Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Экономика

Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
Обновлено в 13:27
Общество

В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий

В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно.
Обновлено в 07:18
Политика

Конгрессмены призвали Трампа ввести новые санкции против России

В конгрессе США призвали американского президента Дональда Трампа ввести против России новые экономические санкции в связи с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 16:11
Происшествия

«Спартак» обратился в Генпрокуратуру из-за избиения фанатов ОМОНом

Московский "Спартак" обратился в Генеральную прокуратуру России из-за инцидента, произошедшего после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком

Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Технологии

OneWeb не пускают на российскую орбиту

Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
Обновлено вчера в 18:18
Политика

Власти Украины намерены реформировать СБУ

ИА «Ореанда-Новости» О намерении украинских властей реформировать Службу безопасности (СБУ) рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в беседе с Телеканалом «24».
Обновлено в 03:12
Происшествия

В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист

В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Энергетика

Названы страны Европы с самым дешёвым бензином

По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.
Обновлено в 03:39
Политика

Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа

Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.
Обновлено в 11:36
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Обновлено в 12:29
Здоровье

На трех водоемах в Уфе запретили купание

Центр гигиены и эпидемиологии в Башкирии заявил об опасности купания на трех водоемах в Уфе.
Обновлено в 04:00
Общество

Власти признали незаконной постройку клуба Soho из расследования Голунова

За три дня до ответа от властей Москвы от своей доли в клубах Soho Family избавился фигурант расследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе 19-летний Егор Мазараки — племянник первого замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки и сын Льва и Анастасии Мазараки, тесно связанных с московским рынком ритуальных услуг.
Обновлено в 10:12
Музыка

Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»

Обновлено в 10:40
Политика

В Крыму оценили призыв к Киеву ввести санкции из-за Крымского моста

Обновлено в 07:58
Игры

Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей

Компания Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей. Эта технология позволила добиться реалистичной передачи картинки.
Обновлено в 02:31
Авто

Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России

Компания Volvo отзывает из-за возможного возгорания в моторном отсеке 4473 автомобиля Volvo XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country.
Обновлено в 05:52
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Политика

США попросили у Путина поддержки в вопросе нераспространения оружия

Вашингтон рассчитывает на расширение диалога по стратегической стабильности с Москвой. Об этом рассказал глава Госдепа США Майкл Помпео.
Обновлено в 12:13
Кино

Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам

Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар".
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Хоккей

Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»

В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.
Обновлено в 14:57
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