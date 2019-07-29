Курс фунта стерлингов во вторник снижается к доллару четвертый день подряд, обновляя минимумы с 2017 года на фоне опасений возможного выхода Великобритании из ЕС (Brexit) без соглашения, свидетельствуют данные торгов.

Фунт дешевеет до двухлетнего минимума на опасениях вокруг Brexit

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