Футбол

«Фулхэм» вылетел из премьер-лигиСпорт-Экспресс вчера в 17:01

После поражения от "Уотфорда" (1:4) в матче 33-го тура чемпионата Англии "Фулхэм" досрочно вылетел из премьер-лиги. На данный момент команда имеет в активе 17 очков после 33 матчей и лишилась теоретических шансов покинуть зону вылета.
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«Фулхэм» вылетел из Премьер-лиги

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Sport24.ruвчера в 16:44

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Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

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