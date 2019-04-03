Футбол

«Фулхэм» вылетел из премьер-лигиСпорт-Экспресс вчера в 17:01

После поражения от "Уотфорда" (1:4) в матче 33-го тура чемпионата Англии "Фулхэм" досрочно вылетел из премьер-лиги. На данный момент команда имеет в активе 17 очков после 33 матчей и лишилась теоретических шансов покинуть зону вылета.
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Потратить 112 млн евро на новичков и вылететь: невероятный антирекорд «Фулхэма»

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«Фулхэм» вылетел из АПЛ за 6 туров до конца сезона

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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:36, Ашберн
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