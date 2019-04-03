Футбол

«Фулхэм» вылетел из премьер-лигиСпорт-Экспресс вчера в 17:01

После поражения от "Уотфорда" (1:4) в матче 33-го тура чемпионата Англии "Фулхэм" досрочно вылетел из премьер-лиги. На данный момент команда имеет в активе 17 очков после 33 матчей и лишилась теоретических шансов покинуть зону вылета.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Потратить 112 млн евро на новичков и вылететь: невероятный антирекорд «Фулхэма»

Евро-футбол.ру07:23

«Фулхэм» вылетел из АПЛ после разгромного поражения от «Уотфорда»

Sport24.ruвчера в 16:44

«Фулхэм» вылетел из Премьер-лиги

Чемпионатвчера в 19:21

«Фулхэм» лишился шансов на сохранение прописки в АПЛ

Soccer.ruвчера в 17:43

«Фулхэм» вылетел из премьер-лиги

Спорт-Экспрессвчера в 17:01

«Фулхэм» потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ

RT на русскомвчера в 16:50

Потратить 100 миллионов на трансферы и вылететь из АПЛ

Бомбардир.ру09:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 10:56, Ашберн
Кино

Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым

Обновлено в 08:37
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

США и Литва подписали план оборонного сотрудничества до 2024 года

Пресс-служба Пентагона заявила, что США и Литва подписали план военного сотрудничества, соглашение рассчитано до 2024 года.
Обновлено вчера в 21:11
Единоборства

Макгрегор отреагировал на дисквалификацию российского бойца

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор отреагировал на пожизненную дисквалификацию россиянина Руслана Магомедова.
Обновлено в 09:52
Авто

Ford представил кроссовер Kuga нового поколения

Компания Ford представила компактный кроссовер Kuga нового поколения.
Обновлено вчера в 12:18
Политика

Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-Benz

Российский президент Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Прокурору по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту

Обновлено в 07:41
Происшествия

Федор Конюхов рассказал, как он пережил сильный шторм в океане

Обновлено в 10:31
Общество

За третьего и последующих детей хотят выплачивать по 50 тысяч рублей

Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей должны получать не только семьи, где родился третий ребенок, но и родители, у которых появился четвертый и последующие дети.
Обновлено в 02:30
Политика

Гройсман разрешил Бойко летать в Россию на «кукурузнике»

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что готов разрешить лидеру партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрию Бойко летать в Россию.
Обновлено в 10:11
Экономика

В России поблагодарили Запад за санкции

Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

Обновлено в 07:30
Авто

Skoda в марте увеличила продажи в России на 7%

Российские дилеры Skoda в марте реализовали 6956 автомобилей – на 7,3% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:09
Экономика

Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

В Латвии обвинили российские спецслужбы в высокой активности в республике

"Против Латвии в прошлом году продолжали активно работать все российские спецслужбы - Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное управление Генерального штаба вооруженных сил, Служба внешней разведки"- говорится в отчете за 2018 год, который частично было опубликован в среду.
Обновлено в 10:30
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Космос

Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу

Квазары принадлежат к более широкому классу астрономических объектов под названием активные ядра галактик.
Обновлено вчера в 05:29
Армия и оружие

Российские истребители научат наводить гиперзвуковые ракеты на цели

Обновлено 01 апреля в 18:38
Политика

В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

Два американских сенатора Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 10:42
Политика

Подкомиссия ООН одобрила заявку России на расширение шельфа в Арктике

Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Ангола получила шесть российских истребителей Су-30

Обновлено в 10:36
Общество

Суд в Москве принял иск экс-защитника Савченко к Скабеевой и Попову

Савёловский суд Москвы принял к рассмотрению гражданский иск лишённого статуса адвоката Марка Фейгина, бывшего защитника украинского нардепа Надежды Савченко, к ведущим телепрограммы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольге Скабеевой и Евгению Попову.
Обновлено в 10:13
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ100 словенской авиакомпании

Обновлено в 10:21
Политика

Глава МИД Турции назвал покупку С-400 у России решенным вопросом

Обновлено в 10:09
Армия и оружие

В России обнаружили «парапсихологический спецназ»

Российских военных обучают боевым методикам парапсихологии, и они уже применяли их на практике для поражения противника бесконтактным путем.
Обновлено в 10:11
Энергетика

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения

В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.
Обновлено в 06:06
Политика

«Воры в законе» покидают Россию

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, «воры в законе» стали покидать Россию еще перед подписанием указа.
Обновлено в 05:27
Футбол

Король футбола Пеле госпитализирован в Париже

Обновлено в 10:10
Происшествия

В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро

Обновлено в 02:10
Спорт

Роднина призвала повысить зарплаты тренерам

По словам Родниной, за последние годы были пересмотрены размеры зарплат во многих отраслях:медицине, образовании, культуре и т.д. Однако тренер с высшим образованием до сих приходит на ставку в размере 12 тысяч рублей.
Обновлено в 04:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фулхэм
Британский футбольный клуб
Английский футбольный клуб, старейшая команда Лондона. Назван по имени лондонского района Фулем, в котором расположен домашний стадион команды «Крейвен Коттедж», открытый в 1896 году. Клуб основан учащимися воскресной школы в 1879 году. Был принят во Второй дивизион Футбольной лиги 1 июня 1905 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное