Футбол

«Фулхэм» вылетел из премьер-лигиСпорт-Экспресс вчера в 17:01

После поражения от "Уотфорда" (1:4) в матче 33-го тура чемпионата Англии "Фулхэм" досрочно вылетел из премьер-лиги. На данный момент команда имеет в активе 17 очков после 33 матчей и лишилась теоретических шансов покинуть зону вылета.
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«Фулхэм» вылетел из премьер-лиги

Спорт-Экспрессвчера в 17:01

«Фулхэм» вылетел из Премьер-лиги

Чемпионатвчера в 19:21

«Фулхэм» лишился шансов на сохранение прописки в АПЛ

Soccer.ruвчера в 17:43

Потратить 112 млн евро на новичков и вылететь: невероятный антирекорд «Фулхэма»

Евро-футбол.ру07:23

«Фулхэм» потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ

RT на русскомвчера в 16:50

«Фулхэм» вылетел из АПЛ после разгромного поражения от «Уотфорда»

Sport24.ruвчера в 16:44

«Фулхэм» вылетел из АПЛ за 6 туров до конца сезона

Бомбардир.рувчера в 16:45
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Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

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Собянин рассказал о ходе строительства Некрасовской линии метро

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В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

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Авто

Путин откроет в Подмосковье завод Mercedes-Benz

Напомним, строительство завода Mercedes-Benz стартовало в июне 2017 года. Объем инвестиций в проект составил €250 млн.
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Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
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Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
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«Газель» с носками угнали в Капотне

Вооруженные ножом неизвестные угнали "Газель" с партией носков на 16-м километре внутренней стороны МКАД.
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Наука

Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида

Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
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Макгрегор оскорбил Нурмагомедова в Twitter

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, ранее объявивший о завершении спортивной карьеры, оскорбил в Twitter чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
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Российским космонавтам на МКС устроят «вечный май»

Ученый отметил, что динамические светильники предназначены для того, чтобы решать проблему десинхроноза, которая может возникнуть у космонавтов на МКС и в дальних космических полетах.
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Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
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ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане

ЛУКОЙЛ заключил с Минэнерго Казахстана и компанией «КазМунайГаз» контракт на разработку шельфа «Женис» в Каспийском море.
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Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
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Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
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Пугачёва может озвучить возлюбленную почтальона Печкина

Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Российские истребители научат наводить гиперзвуковые ракеты на цели

Обновлено 01 апреля в 18:38
Происшествия

Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге

Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.
Обновлено в 04:14
Энергетика

Минэнерго назвало минимальную цену нефти для поддержания текущего уровня добычи в России

Россия может поддерживать текущий уровень добычи нефти при цене на нефть в $20-25 за баррель, сообщил в ходе коллегии Роснедр заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.
Обновлено в 04:53
Экономика

В России стартовал масштабный конкурс «Цифровой прорыв»

В России начался "цифровой прорыв". Так называется новый конкурс в рамках платформы "Россия — страна возможностей".
Обновлено в 07:06
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«Интер» собирается подать в суд на клуб Бекхэма из-за названия

Миланский «Интер» намерен подать в суд на «Интер» из Майами, одним из основателей которого является Дэвид Бекхэм.
Обновлено в 05:34
Происшествия

ФСБ завела дело на мэра Евпатории

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Евпатории, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:21
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Татьяна Голикова ответит на вопросы депутатов Госдумы о нацпроектах

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Обновлено вчера в 17:01
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Найдена новая функция белков ядерной ламины

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В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы

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Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Вдова погибшего в Сирии офицера в Волгограде через суд добилась пенсии

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В Совфеде предложили изменить выплаты на третьего и последующих детей

Кутепов предложил совершать единовременную выплату на третьего и последующих детей в размере 50 тыс. руб. Более того, председатель предложил ввести обязательное питание в школах независимо от заработка родителей, возможность бесплатного проезда на внутригородском транспорте для школьников, а также скидку на коммунальные услуги не ниже 30%.
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