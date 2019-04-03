Футбол
«Фулхэм» вылетел из премьер-лигиСпорт-Экспресс вчера в 17:01
После поражения от "Уотфорда" (1:4) в матче 33-го тура чемпионата Англии "Фулхэм" досрочно вылетел из премьер-лиги. На данный момент команда имеет в активе 17 очков после 33 матчей и лишилась теоретических шансов покинуть зону вылета.
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Ученый отметил, что динамические светильники предназначены для того, чтобы решать проблему десинхроноза, которая может возникнуть у космонавтов на МКС и в дальних космических полетах.
Обновлено 01 апреля в 21:05
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
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Обновлено в 03:25
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Экономика
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Обновлено в 05:30
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Пугачёва может озвучить возлюбленную почтальона Печкина
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Российские истребители научат наводить гиперзвуковые ракеты на цели
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Происшествия
Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге
Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.
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Энергетика
Минэнерго назвало минимальную цену нефти для поддержания текущего уровня добычи в России
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Обновлено в 04:53
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«Интер» собирается подать в суд на клуб Бекхэма из-за названия
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Обновлено в 02:21
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Сегодня, 3 апреля, в Госдуме пройдет «правительственный час», в ходе которого на вопросы депутатов ответит вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ИА REGNUM.
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Армия и оружие
Вдова погибшего в Сирии офицера в Волгограде через суд добилась пенсии
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Обновлено в 05:40
Общество
В Совфеде предложили изменить выплаты на третьего и последующих детей
Кутепов предложил совершать единовременную выплату на третьего и последующих детей в размере 50 тыс. руб. Более того, председатель предложил ввести обязательное питание в школах независимо от заработка родителей, возможность бесплатного проезда на внутригородском транспорте для школьников, а также скидку на коммунальные услуги не ниже 30%.
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