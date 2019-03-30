Футбол

«Фулхэм» в родных стенах уступил «Манчестер Сити»REGNUM 10:22

Фулхэм — Манчестер Сити
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Крэйвен Коттедж»
5′
Бернарду Силва
27′
Серхио Агуэро
57′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Флойд Айите
Неескенс Кебано
64′
Сайрус Кристи
67′
Том Кэрни
Андре Шюррле
70′
75′
Кевин де Брюйне
Фернандиньо
Максим Ле Маршан
80′
Райан Бабел
Кевин Макдоналд
88′
88′
Рахим Стерлинг
Рияд Марез
30 марта между коллективами «Фулхэм» и «Манчестер Сити» на стадионе «Крейвен Коттедж» был разыгран матч 32-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 0:2 в пользу «горожан».
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