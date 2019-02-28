Футбол

«Фулхэм» уволил тренера РаньериRT на русском 12:34

Руководство лондонского «Фулхэма», выступающего в Английской премьер-лиге (АПЛ), приняло решение уволить главного тренера команды Клаудио Раньери. Как сообщает клубная пресс-служба, «Фулхэм» прекратил сотрудничество с наставником команды Клаудио Раньери.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Раньери уволен с поста главного тренера «Фулхэма»

Газета.Ru12:13

Раньери уволен с поста главного тренера «Фулхэма»

Матч ТВ12:10

«Фулхэм» уволил Раньери

Soccer.ru11:57

Раньери: жаль, не смогли улучшить результаты «Фулхэма» после удачного начала

Чемпионат12:47

Раньери уволен с поста главного тренера «Фулхэма»

РИА Новости11:58

Клаудио Раньери: «Разочарован, что „Фулхэм“ не смог развить хорошее начало после моего назначения»

Спорт-Экспресс11:53

Только 6 тренеров в эпоху АПЛ увольняли быстрее, чем Раньери

Sports.ru12:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Армия и оружие

Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана

Обновлено в 07:57
Политика

Генпрокурор Израиля решил предъявить обвинения Нетаньяху

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерениях предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам, пишет The Jerusalem Post.
Обновлено в 11:27
Происшествия

В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом

Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.
Обновлено в 07:42
Политика

Россия заявила в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил о завершении интеграции Крыма в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России.
Обновлено в 12:09
Энергетика

«Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома» почти на $200 млн

Долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража увеличился почти на $200 млн, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено в 13:33
Космос

На МКС впервые в истории протестировали огнетушитель

Космонавт Олег Кононенко впервые протестировал на Международной космической станции (МКС) работоспособность космических огнетушителей, получив на это разрешение с Земли.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Летевший из Стамбула в Москву самолет экстренно сел в Одессе

Обновлено в 13:37
Финансы

Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля

Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год.
Обновлено в 05:31
Политика

В КНДР раскрыли детали переговоров Трампа и Ким Чен Ына

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что США на саммите в Ханое потребовали "еще одну" меру для снятия санкций, сообщило агентство Ренхап.
Обновлено в 12:55
Общество

Документ о Севастополе с подписью Сталина выставят на торги во Франции

Оригинальный документ за подписью Сталина выставит на торги французский аукционный дом Drouot.
Обновлено в 10:33
Происшествия

У Шестуна нашли незаконное имущество еще почти на полмиллиарда рублей

Обновлено в 09:18
Политика

В администрации Порошенко объяснили инцидент с шапкой в Запорожье

Обновлено в 07:02
Происшествия

Адвокат заявил о переводе Винника в специализированную больницу

Обновлено в 09:17
Музыка

Умер композитор Андре Превин, завоевавший четыре «Оскара»

Американский композитор, дирижер и джазовый пианист Андре Превин умер на 90-м году жизни, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 13:34
Экономика

Кудрин назвал россиян отсталыми

Россия сильно отстала от стран «Большой семерки» по уровню производительности труда, заявил глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин, которого цитирует ТАСС.
Обновлено в 11:40
Происшествия

На Украине сообщили о подрыве авто Турчинова

Обновлено в 10:50
Происшествия

В Басманном суде посетитель поджег файер в зале суда

Приставы задержали молодого человека, поджегшего файер на заседании в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 10:55
Политика

Раскрыта позиция США по новому походу украинских кораблей в Керченский пролив

США отказались обещать президенту Украины Петру Порошенко поддержку в случае нового похода кораблей Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины в Керченский пролив.
Обновлено в 12:45
Футбол

УК «Динамо» поддержала решение о переносе матча со «Спартаком»

Обновлено в 10:51
Политика

Путин обсудил с премьер-министром Индии конфликт с Пакистаном

Обновлено в 12:33
Общество

Производитель показал новые вагоны купе с микроволновками и сейфами

Обновлено в 11:09
Общество

Пользователи сообщили о массовых сбоях в работе YouTube

Пользователи видеосервиса YouTube во всем мире начали сообщать о масштабных сбоях в работе сайта.
Обновлено в 12:09
Экономика

Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Лыжники пострадали при сходе лавины в районе курорта Архыз

Шесть человек пострадали в результате схода снежной лавины на хребте Дукка в районе курорта Архыз в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:33
Футбол

В УЕФА назвали срок дисквалификации Рамоса

Дисциплинарный комитет Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о дисквалификации защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса, передает официальный сайт организации.
Обновлено в 13:17
Спорт

Лыжник Полторанин признался в использовании кровяного допинга

Ранее в австрийском Зефельде и немецком Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях.
Обновлено в 13:20
Футбол

ОНК: Кокорина могут отпустить из-под ареста после медобследования

Обновлено в 12:13
Армия и оружие

На авианосце «Адмирал Кузнецов» сменили командира

На флагманском корабле ВМФ России — тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" — сменили командира, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы

Избиение бывшего первого заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова во время дорожного конфликта в центре Москвы сняли камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 04:49
Спорт

Трое россиян квалифицировались в финал по прыжкам на лыжах с трамплина на ЧМ в Австрии

Россияне Евгений Климов, Дмитрий Васильев и Роман Трофимов вышли в финал соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде.
Обновлено в 13:07
ещё по теме
Клаудио Раньери
Итальянский тренер
Итальянский тренер и футболист, игравший на позиции защитника.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное