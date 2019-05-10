Футбол
«Фулхэм» утвердил Скотта Паркера главным тренеромSports.ru 09:35
«Фулхэм» определился с главным тренером. Перед последним туром АПЛ лондонский клуб, уже вылетевший в чемпионшип, утвердил в должности Скотта Паркера.
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Футбол
Сёмин: грузины приживаются в «Локомотиве»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о первом голе полузащитника команды Хвичи Кварацхелии в Премьер-Лиги.
Обновлено в 15:24
Хоккей
Швеция уступила Чехии в матче ЧМ по хоккею
Чешская сборная победила команду Швеции со счетом 4:2 в своем первом матче ЧМ по хоккею.
Обновлено в 18:45
Политика
На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 21:52
Происшествия
Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек
Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Брухунова разбежались
Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.
Обновлено в 07:40
Технологии
Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет
Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.
Обновлено в 20:48
Энергетика
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:02
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Бутину перевели в другую тюрьму
Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Виргиния.
Обновлено в 21:54
Общество
Скончался самый пожилой мужчина России
Обновлено в 17:07
Хоккей
Путин забросил десять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Президент Владимир Путин забросил десять шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду «Легенды хоккея» к победе.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Венедиктов подтвердил смерть Доренко
Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 13:43
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено в 16:17
Космос
В космос отправят аппарат с «земной» музыкой
Когда-то в 1977 году в космос был отправлен космический аппарат, на борту которого находился проигрыватель и пластинка.
Обновлено 08 мая в 10:48
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы
Обновлено в 20:36
Шоу-бизнес
Дана Борисова помирилась с дочерью
Дана Борисова рассказала, как в ответ на замечание дочь ударила ее ногой, после чего она выгнала ее из дома.
Обновлено в 04:53
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено в 21:36
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Происшествия
В Японии произошло землетрясение
Буквально за час произошло землетрясение в 5,6 баллов в том же районе, в 22 км от Миядзаки, очаг залегал на 30-ти километровой глубине.
Обновлено в 02:40
Политика
Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено в 19:05
Происшествия
Нацсобрание Франции одобрило законопроект о восстановлении Нотр-Дама
Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле 2018 года, передает телеканал LCP.
Обновлено в 21:20
Шоу-бизнес
Егор Крид отменил выступление в Москве
По словам Крида, концерт перенесли на неопределённую дату из-за плохой погоды.
Обновлено в 12:36
Технологии
Вижу насквозь: почему спрятаться от «умных» камер невозможно
Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооружений.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
В Камбодже Айза Анохина попала в реанимацию
Обновлено в 12:06