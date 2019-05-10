Футбол

«Фулхэм» утвердил Скотта Паркера главным тренеромSports.ru 09:35

«Фулхэм» определился с главным тренером. Перед последним туром АПЛ лондонский клуб, уже вылетевший в чемпионшип, утвердил в должности Скотта Паркера.
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Скотт Паркер утвержден главным тренером «Фулхэма»

Спорт-Экспресс10:41

«Фулхэм» утвердил Скотта Паркера главным тренером

Sports.ru09:35

Паркер утвержден главным тренером «Фулхэма»

Матч ТВ10:00

«Фулхэм» утвердил Паркера в должности главного тренера

РИА Новости09:44

Скотт Паркер назначен главным тренером «Фулхэма»

Sport24.ru09:28

Cкотт Паркер стал главным тренером «Фулхэма» на постоянной основе

Soccer.ru09:26

«Фулхэм» утвердил Паркера главным тренером

Чемпионат10:29
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Футбол

Сёмин: грузины приживаются в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о первом голе полузащитника команды Хвичи Кварацхелии в Премьер-Лиги.
Обновлено в 15:24
Хоккей

Швеция уступила Чехии в матче ЧМ по хоккею

Чешская сборная победила команду Швеции со счетом 4:2 в своем первом матче ЧМ по хоккею.
Обновлено в 18:45
Политика

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 21:52
Происшествия

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Общество

Екатеринбуржец прошел в Бессмертном полку с провокационной табличкой

Обновлено в 13:17
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек

Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Брухунова разбежались

Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.
Обновлено в 07:40
Технологии

Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет

Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.
Обновлено в 20:48
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено в 13:46
Энергетика

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:02
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Бутину перевели в другую тюрьму

Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Виргиния.
Обновлено в 21:54
Общество

Скончался самый пожилой мужчина России

Обновлено в 17:07
Хоккей

Путин забросил десять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Президент Владимир Путин забросил десять шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду «Легенды хоккея» к победе.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США

Обновлено в 07:41
Происшествия

Венедиктов подтвердил смерть Доренко

Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 13:43
Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

Обновлено в 16:17
Космос

В космос отправят аппарат с «земной» музыкой

Когда-то в 1977 году в космос был отправлен космический аппарат, на борту которого находился проигрыватель и пластинка.
Обновлено 08 мая в 10:48
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие

Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 20:36
Шоу-бизнес

Дана Борисова помирилась с дочерью

Дана Борисова рассказала, как в ответ на замечание дочь ударила ее ногой, после чего она выгнала ее из дома.
Обновлено в 04:53
Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено в 21:36
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Происшествия

В Японии произошло землетрясение

Буквально за час произошло землетрясение в 5,6 баллов в том же районе, в 22 км от Миядзаки, очаг залегал на 30-ти километровой глубине.
Обновлено в 02:40
Политика

Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено в 19:05
Происшествия

Нацсобрание Франции одобрило законопроект о восстановлении Нотр-Дама

Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле 2018 года, передает телеканал LCP.
Обновлено в 21:20
Шоу-бизнес

Егор Крид отменил выступление в Москве

По словам Крида, концерт перенесли на неопределённую дату из-за плохой погоды.
Обновлено в 12:36
Технологии

Вижу насквозь: почему спрятаться от «умных» камер невозможно

Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооружений.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

В Камбодже Айза Анохина попала в реанимацию

Обновлено в 12:06
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Клаудио Раньери
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Итальянский тренер и футболист, игравший на позиции защитника. Главный тренер клуба «Рома».
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Фулхэм
Британский футбольный клуб
Английский футбольный клуб, старейшая команда Лондона. Назван по имени лондонского района Фулем, в котором расположен домашний стадион команды «Крейвен Коттедж», открытый в 1896 году. Клуб основан учащимися воскресной школы в 1879 году. Был принят во Второй дивизион Футбольной лиги 1 июня 1905 года.
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