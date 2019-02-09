Футбол
Фулхэм — Манчестер Юнайтед 0:3Sport-place 09:18
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Крэйвен Коттедж»
|14′
Поль Погба
|23′
Антони Марсьяль
Джо Брайен
|25′
Калум Чемберс
|38′
|43′
Неманья Матич
Андре Шюррле
Сайрус Кристи
|53′
|65′
Поль Погба
|70′
Антони Марсьяль
Алексис Санчес
|74′
Поль Погба
Скотт Мактомини
Райан Бабел
Том Кэрни
|77′
Джо Брайен
Райан Сессеньон
|81′
|85′
Андер Эррера
Эрик Бертран Байи
Александар Митрович
|90′
|90′
Давид де Хеа
|50%
|Владение мячом
|50%
|78%
|Процент точных передач
|78%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|7
|4
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|4
|19
|Отборы
|5
|13
|Фолы
|9
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Фулхэм
Расстановка 4‑5‑1
25
Рико
4
Одои
20
Ле Маршан
13
Рим
3
Сессеньон
22
Кристи
5
Чемберс
19
Вьетто
24
Сери
10
Кэрни
9
Митрович
1
Де Хеа
20
Далот
12
Смоллинг
4
Джонс
23
Шоу
3
Байи
31
Матич
39
Мактомини
8
Мата
9
Лукаку
7
Санчес
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑3
Поль Погба оформил сегодня дубль, что означает для него 8 забитых голов в 9 матчах после ухода Моуриньо. Также стоит отметить Антони Марсьяля, который забил сам и помог это сделать французу голевой передачей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 17:45, Ашберн
Происшествия
Полиция разогнала погромщиков на акции «желтых жилетов» в Париже
В общей сложности, по оценкам сотрудников правоохранительных органов, в протесте 5 января по всей стране приняли участие 25 тыс. человек, в Париже полиция насчитала 3,5 тыс. демонстрантов, более ста из них были задержаны.
Обновлено 04 февраля в 07:01
Гаджеты
Apple передумала повышать цены на новые iPhone
Компания Apple не станет повышать цены на новые iPhone из-за низких продаж смартфонов выпуска прошлого года.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
Украинские военные пожаловались на лазерное оружие ополченцев Донбасса
Бойцы самопровозглашенной Луганской народной республики используют против украинских военных лазерное оружие.
Обновлено в 13:36
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве
Отцу десятилетнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча команд "Северная Звезда" и "Дмитров", составленных из игроков 2008 года, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 15:02
Происшествия
В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами
В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
Обновлено в 16:26
Происшествия
Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области
"Погибли пять человек, четверо детей среди них", - сообщил собеседник агентства, не уточнив, были ли они членами одной семьи.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Число жертв беспорядков в Судане достигло 57 человек
Обновлено вчера в 12:48
Авто
Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка
Эксперты портала speedme.ru изучили рынок автомобилей и представили пятерку лучших моделей, которые заинтересуют автолюбителей.
Обновлено в 04:58
Кино
Российского актера Петра Зайченко госпитализировали с инфарктом
Обновлено в 10:00
Авто
Новый Renault Duster станет пикапом
Renault выпустит пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Об этом заявил представитель румынского подразделения компании Хаким Бутехр.
Обновлено в 12:52
Политика
Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне
Обновлено в 16:00
Здоровье
Названы способы оздоровить кишечник
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Москве объявили план «Перехват» для поиска вооруженных людей на BMW
Для поимки мужчин объявлен план «Перехват», добавили в министерстве. Остальных деталей случившегося в МВД не привели.
Обновлено в 12:27
Авто
У LADA Granta появилась модификация с пятью педалями
В зависимости от типа трансмиссии педалей в автомобиле может быть пять или четыре — на модификациях с «механикой» у инструктора есть возможность тормозить и выжимать сцепление, на машинах с «автоматом» и «роботом» дублируется только педаль тормоза.
Обновлено вчера в 05:42
Авто
Эксперты назвали ТОП-5 доступных внедорожников для охоты и рыбалки
Для любителей ездить на охоту либо рыбалку специалисты рекомендуют использовать внедорожник с полным приводом.
Обновлено в 02:41
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено в 08:46
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с дисплеем на всю панель
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево
Обновлено в 08:57
Экономика
Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС
Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:35
Происшествия
В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко
Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.
Обновлено в 15:01
Авто
Toyota RAV4 превратили во внедорожник
Toyota RAV является самым популярным в мире автомобилем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники).
Обновлено вчера в 04:37
Общество
В Сиэтле отменили 200 авиарейсов на фоне сильного снегопада
Обновлено в 07:15
Космос
«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна
Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.
Обновлено в 03:03
Политика
Зеленского обвинили в употреблении наркотиков
Во время перепалки у входа во львовский Дворец культуры ветераны АТО обвинили кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского в употреблении наркотиков, передает интернет-портал "Буквы".
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Польша закупает американские ракетные системы HIMARS
Польша закупает американские ракетные системы HIMARS дальностью до 300 километров.
Обновлено в 13:32
Происшествия
В Киеве около 40 человек штурмовали управление полиции
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве около 40 человек, пытавшихся штурмовать управление полиции.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Мексике застрелили известного радиоведущего
В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.
Обновлено в 13:38
Происшествия
В «Хитроу» лайнер сдуло с посадочной полосы
Самолет авиакомпании British Airways в аэропорту «Хитроу» (Лондон) не смог с первого раза совершить посадку из-за сильного бокового ветра, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 22:13