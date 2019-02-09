Футбол

Фулхэм — Манчестер Юнайтед 0:3Sport-place 09:18

Фулхэм — Манчестер Юнайтед
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Крэйвен Коттедж»
14′
Поль Погба
23′
Антони Марсьяль
Джо Брайен
25′
Калум Чемберс
38′
43′
Неманья Матич
Андре Шюррле
Сайрус Кристи
53′
65′
Поль Погба
70′
Антони Марсьяль
Алексис Санчес
74′
Поль Погба
Скотт Мактомини
Райан Бабел
Том Кэрни
77′
Джо Брайен
Райан Сессеньон
81′
85′
Андер Эррера
Эрик Бертран Байи
Александар Митрович
90′
90′
Давид де Хеа
Поль Погба оформил сегодня дубль, что означает для него 8 забитых голов в 9 матчах после ухода Моуриньо. Также стоит отметить Антони Марсьяля, который забил сам и помог это сделать французу голевой передачей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Фулхэм» в чемпионате Англии

Газета.Ru09:28

Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Фулхэм»

Чемпионат09:21

Погба впервые в карьере забил десять мячей в чемпионате за сезон

Советский спорт10:06

В Марсьяля вселился Роналдо. Вихрем пролетел полполя и превратил защиту «Фулхэма» в деревья

Sport24.ru09:49

«МЮ» разгромил «Фулхэм» и продлил беспроигрышную серию Сульшера до 11 игр

Спорт-Экспресс09:20

Дубль Погба помог «МЮ» разгромить «Фулхэм»

Матч ТВ09:36

«МЮ» Сульшера одержал 8-ю победу в чемпионате, при Моуринью было 7

Sports.ru10:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 17:45, Ашберн
Происшествия

Полиция разогнала погромщиков на акции «желтых жилетов» в Париже

В общей сложности, по оценкам сотрудников правоохранительных органов, в протесте 5 января по всей стране приняли участие 25 тыс. человек, в Париже полиция насчитала 3,5 тыс. демонстрантов, более ста из них были задержаны.
Обновлено 04 февраля в 07:01
Гаджеты

Apple передумала повышать цены на новые iPhone

Компания Apple не станет повышать цены на новые iPhone из-за низких продаж смартфонов выпуска прошлого года.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие

Украинские военные пожаловались на лазерное оружие ополченцев Донбасса

Бойцы самопровозглашенной Луганской народной республики используют против украинских военных лазерное оружие.
Обновлено в 13:36
Гаджеты

Названы смартфоны с самым мощным излучением

Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве

Отцу десятилетнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча команд "Северная Звезда" и "Дмитров", составленных из игроков 2008 года, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 15:02
Происшествия

В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами

В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
Обновлено в 16:26
Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области

"Погибли пять человек, четверо детей среди них", - сообщил собеседник агентства, не уточнив, были ли они членами одной семьи.
Обновлено в 14:48
Происшествия

Число жертв беспорядков в Судане достигло 57 человек

Обновлено вчера в 12:48
Авто

Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка

Эксперты портала speedme.ru изучили рынок автомобилей и представили пятерку лучших моделей, которые заинтересуют автолюбителей.
Обновлено в 04:58
Кино

Российского актера Петра Зайченко госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 10:00
Авто

Новый Renault Duster станет пикапом

Renault выпустит пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Об этом заявил представитель румынского подразделения компании Хаким Бутехр.
Обновлено в 12:52
Политика

Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне

Обновлено в 16:00
Здоровье

Названы способы оздоровить кишечник

Обновлено в 12:25
Происшествия

В Москве объявили план «Перехват» для поиска вооруженных людей на BMW

Для поимки мужчин объявлен план «Перехват», добавили в министерстве. Остальных деталей случившегося в МВД не привели.
Обновлено в 12:27
Авто

У LADA Granta появилась модификация с пятью педалями

В зависимости от типа трансмиссии педалей в автомобиле может быть пять или четыре — на модификациях с «механикой» у инструктора есть возможность тормозить и выжимать сцепление, на машинах с «автоматом» и «роботом» дублируется только педаль тормоза.
Обновлено вчера в 05:42
Авто

Эксперты назвали ТОП-5 доступных внедорожников для охоты и рыбалки

Для любителей ездить на охоту либо рыбалку специалисты рекомендуют использовать внедорожник с полным приводом.
Обновлено в 02:41
Общество

Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей

Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено в 08:46
Гаджеты

Xiaomi запатентовала смартфон с дисплеем на всю панель

Обновлено вчера в 12:08
Происшествия

Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево

Обновлено в 08:57
Экономика

Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС

Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В Киеве завели дело на полицейских за избиение штурмовавших отделение

Обновлено в 17:34
Происшествия

В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко

Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.
Обновлено в 15:01
Авто

Toyota RAV4 превратили во внедорожник

Toyota RAV является самым популярным в мире автомобилем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники).
Обновлено вчера в 04:37
Общество

В Сиэтле отменили 200 авиарейсов на фоне сильного снегопада

Обновлено в 07:15
Космос

«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна

Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.
Обновлено в 03:03
Политика

Зеленского обвинили в употреблении наркотиков

Во время перепалки у входа во львовский Дворец культуры ветераны АТО обвинили кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского в употреблении наркотиков, передает интернет-портал "Буквы".
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Польша закупает американские ракетные системы HIMARS

Польша закупает американские ракетные системы HIMARS дальностью до 300 километров.
Обновлено в 13:32
Происшествия

В Киеве около 40 человек штурмовали управление полиции

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве около 40 человек, пытавшихся штурмовать управление полиции.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В Мексике застрелили известного радиоведущего

В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.
Обновлено в 13:38
Происшествия

В «Хитроу» лайнер сдуло с посадочной полосы

Самолет авиакомпании British Airways в аэропорту «Хитроу» (Лондон) не смог с первого раза совершить посадку из-за сильного бокового ветра, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 22:13
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное