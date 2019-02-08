Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ от эксперта LeaguelaneБукмекеры.рф вчера в 13:06

В субботу, 9 февраля, в 15:30 (МСК) состоится матч 26-го тура АПЛ между футбольными клубами Фулхэм и Манчестер Юнайтед. Игра пройдет в Лондоне на поле стадиона «Крэйвен Коттедж». Хозяева поля продолжают выступать с переменным успехом и отираются в низах турнирной таблицы.

Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ от эксперта Leaguelane

Все про Спорт ру

Гаджеты Apple передумала повышать цены на новые iPhone Компания Apple не станет повышать цены на новые iPhone из-за низких продаж смартфонов выпуска прошлого года.

Происшествия В протестных акциях в Париже участвовали 4000 «желтых жилетов» По всей стране участие в манифестациях приняли, и это также данные МВД, 52 тысячи человек (2 февраля их было 59 тысяч).

Гаджеты Названы смартфоны с самым мощным излучением Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.

Общество Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.

Общество В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи 9 февраля временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках совещания по уборке города назвал борьбу с наледью первоочередной задачей.

Здоровье Диетологи рассказали, как перестать есть сладкое Диетологи разработали рекомендации, которые могут помочь тем, кто хочет сбросить вес или просто заботится о своем здоровье, сократить количество сладкого в рационе.

Происшествия В Москве объявили план «Перехват» для поиска вооруженных людей на BMW Для поимки мужчин объявлен план «Перехват», добавили в министерстве. Остальных деталей случившегося в МВД не привели.

Армия и оружие Швеция заявила о создании истребителя-«убийцы» российских Су Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил о способности истребителя Saab Gripen E победить российские самолеты серии Су в воздушном бою, пишет Business Insider.

Происшествия Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве Матч между командами игроков 2008 года рождения проходил в Москве. В какой-то момент возникла ссора между двумя отцами юных хоккеистов.

Авто Обновленный кроссовер Renault Captur представят летом Европейская версия Renault Captur будет представлена летом этого года, а продажи начнутся к концу года.

Культура Продюсер и друг Децла считают, что рэпера могли отравить Создатель проекта "Ласковый май", продюсер и певец Андрей Разин заподозрил, что рэпера Децла, внезапно скончавшегося 3 февраля после выступления в Ижевске, с которым он знаком с детства, могли отравить.

Экономика Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.

Происшествия В Мексике застрелили известного радиоведущего В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.

Армия и оружие «Летающий радар» А-100 совершил первый полет "Летающий радар" А-100, превосходящий по своим техническим характеристикам отечественные и зарубежные аналоги, приступил к летным испытаниям, сообщили в Минобороны России.

Авто У LADA Granta появилась модификация с пятью педалями В зависимости от типа трансмиссии педалей в автомобиле может быть пять или четыре — на модификациях с «механикой» у инструктора есть возможность тормозить и выжимать сцепление, на машинах с «автоматом» и «роботом» дублируется только педаль тормоза.

Авто Новый Renault Duster станет пикапом Renault выпустит пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Об этом заявил представитель румынского подразделения компании Хаким Бутехр.

Авто Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка 4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.

Происшествия В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко Следствие утверждает, что активистка сотрудничала с британской организации Open Russia Civic Movement Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия»), которое было признано нежелательным, но это движение уже давно не существует.

Космос «Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.

Происшествия Аспиранту МГУ продлили срок задержания по новому делу В столице Головинский районный суд продлил срок задержания аспиранту МГУ Азату Мифтахову по уголовному делу о хулиганстве, сообщает АГН «Москва».