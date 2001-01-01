Футбол

«Фрозиноне» подозревается в договорных матчахSoccer.ru вчера в 16:28

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Футбольный клуб «Фрозиноне» подозревается в договорных матчах. Сообщается, что некоторым игрокам клуба предлагалось сдавать матчи.
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