Футбол
«Фрозиноне» подозревается в договорных матчахSoccer.ru вчера в 16:28
Футбольный клуб «Фрозиноне» подозревается в договорных матчах. Сообщается, что некоторым игрокам клуба предлагалось сдавать матчи.
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СМИ: Футболист сборной Италии подозревается в причастности к договорным матчам
RT на русскомвчера в 16:35
Иммобиле подозревают в том, что он незаконно делал ставки. Игрок отрицает эту информацию
Бомбардир.рувчера в 15:59
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:30, Вашингтон
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