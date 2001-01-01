"Фрозиноне" на своем официальном сайте объявил, что к команде присоединился полузащитник "Аталанты" Лука Вальцания.

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