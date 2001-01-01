Футбол

«Фрозиноне» арендовал Вальцанию у «Аталанты»
Спорт-Экспресс
00:03

"Фрозиноне" на своем официальном сайте объявил, что к команде присоединился полузащитник "Аталанты" Лука Вальцания.
Спорт-Экспресс00:03

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СМИ: «Парма» хочет арендовать Касереса у «Лацио»

Спорт-Экспресс02:46

Вальцания присоединился к «Фрозиноне»

Матч ТВ00:45

Вальцания присоединился к «Фрозиноне»

Sportbox.RU00:45

«Фрозиноне» арендовал полузащитника «Аталанты»

Soccer.ruвчера в 11:09
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Футбол

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в Кубке лиги

Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над столичным «Челси» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
Обновлено вчера в 16:57
Футбол

Игуаин в ближайшее время перейдет в «Челси»

Обновлено в 00:19
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Ерёменко

«Спартак» расторг контракт с полузащитником Романом Еременко. Об этом сообщил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено вчера в 09:55
Футбол

Салах второй год подряд стал лучшим африканским игроком

Федерация футбола африканского континента (CAF) выбрала форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха лучшим игроком 2018 года.
Обновлено вчера в 16:52
Футбол

Лахиялов: «Заболотный не соответствует уровню „Зенита“ и сборной»

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов скептически отозвался об уровне игры форварда «Зенита» Антона Заболотного.
Обновлено в 03:45
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Локомотивом» и «Базелем» на сборах в Испании

Обновлено вчера в 22:48
Футбол

Халилович перейдет из «Милана» в «Бешикташ»

Полузащитник «Милана» Ален Халилович продолжит карьеру в Турции. 22-летний хорват перейдет в «Бешикташ». Клубы близки к завершению сделки.
Обновлено в 02:38
Футбол

Пайе может сменить «Марсель» на китайский клуб

Атакующий полузащитник "Марселя" Димитри Пайе может продолжить карьеру в китайской Суперлиге.
Обновлено в 03:11
Футбол

«Рома» начала переговоры с «Генком» о переходе Малиновского

Как утверждает на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио, представители «Ромы» начали переговоры с «Генком» о предстоящем переходе.
Обновлено в 03:15
Футбол

The Sun: «Манчестер Юнайтед» подпишет новый контракт с Эррерой

29-летний испанский полузащитник Андер Эррера подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед" в ближайшие дни, утверждают в The Sun, не уточняя срок нового соглашения.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол

Торган Азар не покинет «Боруссию» до конца сезона

Вингер менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар высказался относительно своего будущего.
Обновлено в 00:12
Футбол

Алессандро Флоренци: «„Рома“ поборется за Лигу чемпионов»

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци рассказал о задачах римской команды на вторую часть сезона.
Обновлено в 01:39
Футбол

«Леганес» хочет продлить аренду Лунина

Наставник «Леганеса» Маурисио Пеллегрино заявил, что клуб хотел бы продлить аренду вратаря "Реала" Андрея Лунина.
Обновлено в 00:26
Футбол

Алиссон: «Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов»

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон рассказал о причинах, почему он решил перейти из "Ромы" в английский клуб.
Обновлено в 02:39
Футбол

Павар подписал с «Баварией» 5-летний контракт. Он присоединится к команде летом

22-летний француз подписал с мюнхенским клубом контракт сроком на пять лет, о чем сообщил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.
Обновлено в 04:01
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Фрозиноне
Спортивный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Фрозиноне, выступающий в Серии А. Основан в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Стадио Матуза», вмещающем 9680 зрителей.
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