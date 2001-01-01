Футбол
«Фрозиноне» арендовал Вальцанию у «Аталанты»
«Фрозиноне» арендовал Вальцанию у «Аталанты»Спорт-Экспресс00:03
"Фрозиноне" на своем официальном сайте объявил, что к команде присоединился полузащитник "Аталанты" Лука Вальцания.
Спорт-Экспресс00:03
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Футбол
Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в Кубке лиги
Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над столичным «Челси» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
Обновлено вчера в 16:57
Футбол
Игуаин в ближайшее время перейдет в «Челси»
Обновлено в 00:19
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Ерёменко
«Спартак» расторг контракт с полузащитником Романом Еременко. Об этом сообщил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено вчера в 09:55
Футбол
Салах второй год подряд стал лучшим африканским игроком
Федерация футбола африканского континента (CAF) выбрала форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха лучшим игроком 2018 года.
Обновлено вчера в 16:52
Футбол
Лахиялов: «Заболотный не соответствует уровню „Зенита“ и сборной»
Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов скептически отозвался об уровне игры форварда «Зенита» Антона Заболотного.
Обновлено в 03:45
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Локомотивом» и «Базелем» на сборах в Испании
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Халилович перейдет из «Милана» в «Бешикташ»
Полузащитник «Милана» Ален Халилович продолжит карьеру в Турции. 22-летний хорват перейдет в «Бешикташ». Клубы близки к завершению сделки.
Обновлено в 02:38
Футбол
Пайе может сменить «Марсель» на китайский клуб
Атакующий полузащитник "Марселя" Димитри Пайе может продолжить карьеру в китайской Суперлиге.
Обновлено в 03:11
Футбол
«Рома» начала переговоры с «Генком» о переходе Малиновского
Как утверждает на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио, представители «Ромы» начали переговоры с «Генком» о предстоящем переходе.
Обновлено в 03:15
Футбол
The Sun: «Манчестер Юнайтед» подпишет новый контракт с Эррерой
29-летний испанский полузащитник Андер Эррера подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед" в ближайшие дни, утверждают в The Sun, не уточняя срок нового соглашения.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
Торган Азар не покинет «Боруссию» до конца сезона
Вингер менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар высказался относительно своего будущего.
Обновлено в 00:12
Футбол
Алессандро Флоренци: «„Рома“ поборется за Лигу чемпионов»
Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци рассказал о задачах римской команды на вторую часть сезона.
Обновлено в 01:39
Футбол
«Леганес» хочет продлить аренду Лунина
Наставник «Леганеса» Маурисио Пеллегрино заявил, что клуб хотел бы продлить аренду вратаря "Реала" Андрея Лунина.
Обновлено в 00:26
Футбол
Алиссон: «Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов»
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон рассказал о причинах, почему он решил перейти из "Ромы" в английский клуб.
Обновлено в 02:39
Футбол
Павар подписал с «Баварией» 5-летний контракт. Он присоединится к команде летом
22-летний француз подписал с мюнхенским клубом контракт сроком на пять лет, о чем сообщил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.
Обновлено в 04:01