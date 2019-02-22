Футбол

Фрозиноне — Рома 2:3Спорт-Экспресс вчера в 16:29

Фрозиноне — Рома
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Фрозиноне, Стадион «Бенито Стирпе»
Камилло Чиано
5′
30′
Эдин Джеко
31′
Лоренцо Пеллегрини
39′
Стефан Эль-Шаарави
42′
Эдин Джеко
Андреа Бегетто
Кристиан Молинаро
60′
65′
Диего Перотти
Николо Дзаньоло
65′
Стивен Нзонзи
Бриан Кристанте
Даниэль Чиофани
Андреа Пинамонти
67′
Эдоардо Голданига
68′
Раман Чибса
Марчелло Тротта
77′
77′
Константинос Манолас
Федерико Фасио
Франческо Кассата
79′
Андреа Пинамонти
80′
90′+5′
Эдин Джеко
"Рома" на выезде обыграла "Фрозиноне" в матче 25-го тура чемпионата Италии - 3:2. Дубль в этой встрече сделал нападающий Эдин Джеко. Его второй мяч стал победным для римлян - босниец забил гол на 95-й минуте игры. "Волки" набрали 44 очка и занимают пятое место в турнирной таблице.
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