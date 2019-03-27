Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру НачаловойГазета.Ru 10:48
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
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Мне друг прислал СМС, сказал, что Юля ушла. Что все. Я был обескуражен, конечно. Не мог в это поверить. У меня остался номер матери Началовой. Я написал свои какие-то слова, чувства, как мог. Я был в Лос-Анджелесе, когда все это произошло.
— Александр Фролов, российский хоккеистГазета.Ru 11:21
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
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