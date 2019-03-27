Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру НачаловойГазета.Ru 10:48
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
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Мне друг прислал СМС, сказал, что Юля ушла. Что все. Я был обескуражен, конечно. Не мог в это поверить. У меня остался номер матери Началовой. Я написал свои какие-то слова, чувства, как мог. Я был в Лос-Анджелесе, когда все это произошло.
— Александр Фролов, российский хоккеистГазета.Ru 11:21
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Авто
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Авто
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Общество
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Космос
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Обновлено вчера в 17:22
Политика
Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию
Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 22:04
Спорт
МОК из-за наказания россиян перераспределил медали Олимпиады в Сочи
27 марта исполком Международного олимпийского комитета официально перераспределил медали Олимпиады-2014 в бобслее, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:33
Культура
Минкульт объединит Александринский и Волковский театры
Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Небензя сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии
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Обновлено в 12:15
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Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
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Экономика
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Обновлено в 08:32
Политика
В США заявили, что уверены в безопасности Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130
Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Авто
KIA оценили как Mercedes: клиент отсудил у дилера более 7 миллионов за неработающий подогрев сидений
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Обновлено вчера в 23:33
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Шоу-бизнес
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По версии Рынска, общий размер состояния Игоря Малашенко составляет $16 млн.
Обновлено в 09:41
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Видеохостинг YouTube удалил новые ролики российских журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 22:38
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Политика
Дума Владивостока избрала нового мэра города
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Обновлено в 21:51
Общество
В Благовещенске насчитали 18 псевдо-закусочных и лже-баров
Проблему с пивнушками описали на примере Благовещенска. Сейчас в городе 49 объектов торгуют пивом на розлив в многоквартирных домах.
Обновлено в 22:02