Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру НачаловойГазета.Ru вчера в 10:48

Сообщалось, что хоккеист заплатил Началовой 20 млн рублей за долю в четырехкомнатной квартире еще в тот момент, когда они встречались. Однако после расставания певица заявила, что никаких денег не получала.
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Александр Фролов
Мне друг прислал СМС, сказал, что Юля ушла. Что все. Я был обескуражен, конечно. Не мог в это поверить. У меня остался номер матери Началовой. Я написал свои какие-то слова, чувства, как мог. Я был в Лос-Анджелесе, когда все это произошло.
— Александр Фролов, российский хоккеистГазета.Ru вчера в 11:21

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