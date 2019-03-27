Фролов высказался об иске о правах на квартиру НачаловойГазета.Ru вчера в 10:48

Мне друг прислал СМС, сказал, что Юля ушла. Что все. Я был обескуражен, конечно. Не мог в это поверить. У меня остался номер матери Началовой. Я написал свои какие-то слова, чувства, как мог. Я был в Лос-Анджелесе, когда все это произошло.

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Происшествия ФСБ проводит обыски в правительстве Хабаровского края Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа.

Авто Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.

Экономика Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.

Политика Украина отменила запрет на въезд Добронравову Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.

Футбол Моуринью не сменит Жардима на посту главного тренера «Монако» Ранее в СМИ появилась информация, что Жардима может сменить его соотечественник Жозе Моуринью.

Политика Евросоюз запретил использование одноразовой пластиковой посуды С 2021 года начинает действовать запрет ЕС на одноразовую пластиковую посуду.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Транспорт ГИБДД определилась с выдачей госномеров Ранее предполагалось, что с 4 августа начнет действовать закон, который снимал с ГИБДД "бремя" выдачи госномеров.

Гаджеты «Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.

Экономика Кабмин утвердил требования к единой инфосистеме жилстроительства Правительство РФ утвердило требования к единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), говорится на сайте кабмина.

Политика Медведев назвал самые проблемные регионы России Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.

Экономика «Севергрупп» Мордашова интересуется покупкой торговой сети «Лента» Инвестиционная компания Алексея Мордашова «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника на рынке.

Авто Aurus планирует выпустить парадный кабриолет к 9 мая Эксперты ожидают, что модель впервые дебютирует уже в нынешнем году на Параде Победы 9 мая.

Политика Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.

Происшествия В Петербурге задержали психически больную «телефонную террористку» Автором нескольких угроз о «заминировании» в Петербурге, после которых пришлось эвакуировать три торговых центра, оказалась психически больная женщина.

Армия и оружие Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.

Экономика Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.

Политика Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.

Общество Расширен перечень тех, кто может получить гектар на Дальнем Востоке С сегодняшнего дня участники программы "Дальневосточный гектар", построившие на земле дом, могут досрочно оформить участок в собственность - до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования.

Происшествия Следствие назвало потерпевшую сторону по делу экс-министра Абызова Следствие считает потерпевшей стороной по уголовному делу, возбужденному против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, ФГУП «Алмазювелирэкспорт».

Политика Дочь экс-министра обороны СССР Язова оценила приговор литовского суда Дочь бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова Елена Лосик прокомментировала приговор, вынесенный ее отцу литовским судом по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.

Политика Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.

Политика Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины.