Фролов высказался об иске о правах на квартиру НачаловойГазета.Ru 10:48

Мне друг прислал СМС, сказал, что Юля ушла. Что все. Я был обескуражен, конечно. Не мог в это поверить. У меня остался номер матери Началовой. Я написал свои какие-то слова, чувства, как мог. Я был в Лос-Анджелесе, когда все это произошло.

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