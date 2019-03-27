Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру НачаловойГазета.Ru вчера в 10:48
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
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Я был в Лос-Анджелесе, когда все это произошло. Мы расстались три года назад приблизительно, и после этого, может быть, только один раз где-то виделись. Я, в принципе, с ней простился, поэтому думаю, что присутствие на похоронах - не такая важная вещь. Самое главное - как ты относишься к человеку.
— Александр Фролов, российский хоккеистГазета.Ru 04:27
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«У меня пытаются отсудить 26 миллионов рублей». Александр Фролов впервые высказался о смерти Юлии Началовой
Спорт-Экспрессвчера в 16:30
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Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Происшествия
У петербургского адвоката угнали «Лексус» за 3 млн
Обновлено в 04:27
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Культура
YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил последние ролики Юрия Дудя и Леонида Парфенова за "нарушение условий использования" платформы; о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.
Обновлено в 02:34
Политика
Гуайдо назвал дату начала операции по свержению Мадуро
Самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил, что планирует начать проведение неких "тактических действий" в рамках операции по свержению действующего президента страны Николаса Мадуро уже 6 апреля.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Сергей Таскаев выбран новым ректором ЧелГУ
На пост руководителя ЧелГУ претендовали действующий ректор Диана Циринг и декан физического факультета Сергей Таскаев.
Обновлено в 04:08
Футбол
Ловрен может продолжить карьеру в Италии
Обновлено в 04:27
Хоккей
Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ
Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 17:20
Недвижимость
Банк «Дом.РФ» запускает ипотеку на готовые и строящиеся дома
Банк "Дом.РФ" запускает ипотеку на покупку готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
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Происшествия
В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку
Обновлено в 03:16
Культура
Фёдору Добронравову разрешили въезд на Украину
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Жителя Хабаровского края осудили за убийство кота
Суд в Хабаровском крае отправил в колонию-поселение жителя Николаевска-на-Амуре, который повесил кота на балконе.
Обновлено в 01:43
Гаджеты
Складной смартфон Xiaomi попал на видео
В сети появился новый ролик с прототипом складного смартфона Xiaomi. Видео с демонстрацией технологии доступно на YouTube.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Югре задержали четвертого исламиста, готовившего теракты
В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.
Обновлено в 03:28
Здоровье
В Амурской области зарегистрировали первый в этом сезоне укус клеща
В Амурской области в Серышевском районе зарегистрировали первый в этом году укус клеща.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Адвокат предложил залог в миллиард рублей за Абызова
Защита предложила Басманному суду Москвы залог в миллиард рублей за освобождение экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиненного в создании преступного сообщества и мошенничестве.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Игорь Артамонов инспектирует липецкие парки
Врио главы региона Игорь Артамонов сегодня проедет по общественным пространствам, которые планируется благоустроить в этом году.
Обновлено в 03:28
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Транспорт
В Шереметьево введут услугу электронного посадочного талона
Во всех терминалах московского аэропорта Шереметьево пассажиров будут пропускать на рейсы по электронным посадочным талонам, услуга станет доступна с 4 апреля.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Юристу из Приморья дали два года за репост записи Бабченко
Спасский районный суд Приморского края приговорил юриста Дмитрия Третьякова к двум годам условно.
Обновлено в 04:38
Футбол
Агент Сульшера прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»
Джим Сольбаккен, агент исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, прибыл в Англию для переговоров с руководством манкунианского клуба, сообщает ESPN.
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие
Первая «Варшавянка» для ТОФ будет спущена на воду в Санкт-Петербурге
Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчаткий» будет спущена на воду в четверг, 28 марта.
Обновлено 25 марта в 18:18
Происшествия
Китаянка родила близнецов от мужа и любовника одновременно
Первый пример рождения близнецов от разных отцов был описан американским врачом Джоном Арчером в 1810 году, когда белая женщина родила детей с разным цветом кожи.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Уникальные специи из Сирии возвращаются на мировой рынок
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
«Яндекс.Деньги» запускает мультивалютный сервис с кешбэком
Сервис онлайн-платежей "Яндекс.Деньги" объявил о запуске услуги мультивалютных трансграничных платежей и переводов.
Обновлено в 04:42
Политика
Авиационное управление США заявило о безопасности Boeing 737 MAX
Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены в США после авиакатастрофы в Эфиопии Глава Федерального авиационного управления США Дэниел Элуэлл на слушаниях в Сенате заявил, что ведомство уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX, передает ТАСС.
Обновлено в 00:43
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено вчера в 08:33
Экономика
В России резко подорожали авиабилеты
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направило письмо на имя вице-премьера РФ Максима Акимова, в котором говорится, что цены на авиабилеты в эконом-классе с начала текущего года выросли на 7,5%. Как пишет «Коммерсант», темпы роста стоимости за два месяца 2019 года в три раза выше, чем за весь прошлый год.
Обновлено в 04:50