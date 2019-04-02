Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублейРИА Новости 13:50

Суд удовлетворил две жалобы бывшего гражданского мужа певицы Юлии Началовой хоккеиста Александра Фролова по делу о взыскании денежных долгов, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
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