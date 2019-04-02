Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублейРИА Новости 13:50

Суд удовлетворил две жалобы бывшего гражданского мужа певицы Юлии Началовой хоккеиста Александра Фролова по делу о взыскании денежных долгов, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Политика На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион потребовала посадить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за его общение с избирателями на русском языке.

Армия и оружие NASA: после испытания Индией оружия в космосе МКС угрожает авария В NASA выразили озабоченность возросшим риском столкновения международной космической станции с обломками, после того как Индия испытала на околоземной орбите противоспутниковое оружие.

Происшествия На журналиста Василия Уткина совершено нападение Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.

Происшествия В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.

Политика Путин отправил в отставку прокурора КЧР Президент России Владимир Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесской Республики Александра Терещенко, сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Политика Россияне высказались против объединения с Белоруссией Почти половина россиян (48%) не увидела необходимости в объединении России и Белоруссии. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМа.

Происшествия Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Происшествия Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.

Шоу-бизнес 35-летняя певица Согдиана вышла замуж в третий раз Певица Согдиана развелась с предыдущим мужем еще в 2011 году и с тех пор, казалось поклонникам, полностью сосредоточилась на работе.

Общество Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛС Россияне больше не будут получать в бумажном виде страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, в котором содержится страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Происшествия По протестующим в Венесуэле открыли огонь с вертолета Во вторник во время акции протеста в городе Кабимас штата Сулия в Венесуэле неизвестные открыли по митингующим огонь с борта вертолета.

Кино Семья Началовой выступила против съемок фильма о певице Семья Юлии Началовой не поддержала инициативу снять фильм об артистке, подчеркнув, что у родителей певицы есть свои идеи по поводу того, как сохранить светлую память о дочери.

Космос Ионный двигатель — будущее пилотируемых миссий? Выходом из ситуации может стать мощный электрический ракетный двигатель, принцип работы которого построен вокруг создания реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.

Экономика В Перми Дмитрий Медведев посетил технопарк и встретился с бизнесменами Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля проходит рабочий визит Медведева в Пермь.

Футбол VAR будет использован в первых полуфинальных матчах Кубка России Система видеопомощи рефери (VAR) будет внедрена во время первых матчей 1/2 финала Кубка России "Локомотив" - "Ростов" и "Урал" - "Арсенал".