Общество
Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублейРИА Новости 13:50
Суд удовлетворил две жалобы бывшего гражданского мужа певицы Юлии Началовой хоккеиста Александра Фролова по делу о взыскании денежных долгов, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
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Суд вынес решение по делу о взыскании денежных долгов с бывшего гражданского мужа Юлии Началовой
КП - Нижний Новгород09:37
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 20:20, Ашберн
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