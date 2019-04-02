Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублейРИА Новости 12:35

Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца. По информации СМИ, певица и Фролов судились из-за доли в квартире в Москве стоимостью около 20 миллионов рублей. В минувшее воскресенье бывший муж Началовой Евгений Алдонин призвал Фролова поступить по-мужски в сложившейся ситуации.
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Суд вынес решение по делу о взыскании денежных долгов с бывшего гражданского мужа Юлии Началовой

КП - Нижний Новгород09:37

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

РИА Новости12:35

Суд по квартире Юлии Началовой закончился победой Фролова

Московский Комсомолец12:58

Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн

Газета.Ru14:32

Нижоблсуд передал иск к Фролову и Началовой в Москву

Ньюс-НН09:20

Нижегородский облсуд защитил права чемпиона мира по хоккею Фролова

КозаПресс09:38

Нижегородский областной суд вынес частное определение по делу о взыскании долгов с бывшего гражданского мужа Юлии Началовой

НИА Нижний Новгород08:10

Жадность покойной Началовой вскрылась на суде

Вести.UZ11:53
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар

Обновлено в 13:29
Политика

Президент Алжира объявил об отставке

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Algerie presse service.
Обновлено в 15:08
Политика

Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы

Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена».
Обновлено в 11:34
Политика

Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Авто

Стартовало производство экономичного Lada Largus

Сегодня на ГК «АТС» официально запущено производство второй серийной модели Lada Largus CNG, работающей на метане.
Обновлено в 06:26
Политика

Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 13:34
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Московский серийный убийца приговорён к пожизненному заключению

Обновлено в 10:47
Экономика

Дмитрий Медведев прибыл в Пермь

Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в Санкт-Петербурге не признали вину

Обновлено в 04:56
Авто

Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России

В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Россиянина задержали при попытке вывезти своих детей из Швеции

В Польше задержали россиянина при попытке вывезти своих детей из Швеции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:43
Происшествия

В МЧС прокомментировали информацию о взрыве в университете в Пушкине

Обновлено в 07:33
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

Обновлено в 12:43
Футбол

В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы

На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
Обновлено в 13:07
Политика

Бывшего вице-президента США Байдена вновь обвинили в домогательствах

Как сообщает телеканал CNN, в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена вновь звучат обвинения в домогательствах.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке

США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие

В Пентагоне полагают, что Турция предпочтёт Patriot российским С-400

Обновлено в 12:25
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Космос

Рогозин заявил об увольнении работавших над «Федерацией» сотрудников

Обновлено в 14:59
Футбол

«Сан-Паулу» отказался арендовать Рошу за € 1 млн

«Сан-Паулу» отказался от аренды бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши за € 1 млн.
Обновлено в 14:50
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении власти

Другим ярославским СМИ Роскомнадзор написал (копию письма опубликовал портал TJournal), что новость нарушает новый закон об оскорблении властей.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Появилось видео избиения Виктории Скрипаль в Ярославле

Обновлено в 05:45
Политика

Токаев заявил о необходимости беречь дружбу с Россией

Касым-Жомарт Токаев заявил, что его обязанность как второго президента Казахстана состоит в том, чтобы беречь дружбу с Россией.
Обновлено в 14:04
Энергетика

В Балтийском море возобновлена укладка «Северного потока-2»

В Балтийском море судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку газопровода «Северный поток-2», которую прервали в марте на месяц из-за плановых работ по другому проекту.
Обновлено в 10:53
Кино

Последних «Мстителей» покажут на ММКФ

Премьера фильма в России намечена на 29 апреля. ММКФ пройдет в столице с 18 по 25 апреля.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Павел Прилучный опровергли слухи о семейной ссоре

Агата Муцениеце и Павел Прилучный опровергли слухи о семейной ссоре. Супруги поделились совместными фотографиями с Торонто.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес

46-летняя Елена Корикова показала округлившийся живот

Елена Корикова с сыном Сегодня 46-летняя Елена Корикова, которая в настоящий момент ни с кем официально не встречается, опубликовала в своем микроблоге в Instagram фотографию, на которой предстала с внушительным животом.
Обновлено вчера в 16:44
Общество

В Египте обнаружен саркофаг с мумией

На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.
Обновлено в 04:38
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Российская певица, актриса и телеведущая.
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