Общество
Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублейРИА Новости 12:35
Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца. По информации СМИ, певица и Фролов судились из-за доли в квартире в Москве стоимостью около 20 миллионов рублей. В минувшее воскресенье бывший муж Началовой Евгений Алдонин призвал Фролова поступить по-мужски в сложившейся ситуации.
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Суд вынес решение по делу о взыскании денежных долгов с бывшего гражданского мужа Юлии Началовой
КП - Нижний Новгород09:37
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
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