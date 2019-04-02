Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублейРИА Новости 12:35

Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца. По информации СМИ, певица и Фролов судились из-за доли в квартире в Москве стоимостью около 20 миллионов рублей. В минувшее воскресенье бывший муж Началовой Евгений Алдонин призвал Фролова поступить по-мужски в сложившейся ситуации.

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

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