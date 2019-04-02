Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублейРИА Новости 12:35

Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца. По информации СМИ, певица и Фролов судились из-за доли в квартире в Москве стоимостью около 20 миллионов рублей. В минувшее воскресенье бывший муж Началовой Евгений Алдонин призвал Фролова поступить по-мужски в сложившейся ситуации.
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Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

РИА Новости12:35

Нижоблсуд передал иск к Фролову и Началовой в Москву

Ньюс-НН09:20

Иск к Фролову и Началовой передан из Нижнего в Москву

Newsroom2410:17

Суд вынес решение по делу о взыскании денежных долгов с бывшего гражданского мужа Юлии Началовой

КП - Нижний Новгород09:37

Суд по квартире Юлии Началовой закончился победой Фролова

Московский Комсомолец12:58

Нижегородский облсуд защитил права чемпиона мира по хоккею Фролова

КозаПресс09:38

Нижегородский областной суд вынес частное определение по делу о взыскании долгов с бывшего гражданского мужа Юлии Началовой

НИА Нижний Новгород08:10

Жадность покойной Началовой вскрылась на суде

Вести.UZ11:53
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
Происшествия

Никита Белых попросил об отсрочке выплаты 48 миллионов рублей штрафа

Обновлено в 14:16
Политика

Фарион призвала посадить Зеленского за разговоры на русском языке

Напомним, осенью 2018 года Фарион назвала русский язык «языком оккупантов» и поругалась из-за него с двумя политиками во время прямого эфира.
Обновлено в 13:35
Экономика

Россия даст Белоруссии кредит на 600 миллионов долларов

Средства будут направлены на погашение текущего долга Белоруссии перед Россией, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Обновлено в 10:12
Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:40
Авто

Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки

Компания Ford представила европейский вариант внедорожника Explorer нового поколения.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Ни один из подсудимых по делу о теракте в Петербурге не признал вину

Обновлено в 09:16
Общество

Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие

НАТО расширяет присутствие в Черном море – заявление

Руководители МИД стран-членов Североатлантического альянса во время встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 07:41
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Политика

Госдума разрешила охоту с луком

Законопроект, который приравнивает лук к холодному метательному оружию и разрешает охоту с ним, прошел первое чтение в Государственной Думе.
Обновлено в 06:18
Космос

Рогозин рассказал, почему уволил «нерадивых» разработчиков «Федерации»

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что разработчиков корабля "Федерация" пришлось уволить, чтобы уложиться в установленные сроки.
Обновлено в 13:22
Музыка

Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле

Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Общество

В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов

Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие

Старейшины общин лагеря «Рукбан» заявили о доверии к России и Сирии

Старейшины общин лагеря беженцев "Рукбан" заявили о доверии российской и сирийской сторонам по итогам второго координационного совещания, состоявшегося во вторник в пункте пропуска Джлеб.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Московский серийный убийца приговорён к пожизненному заключению

Обновлено в 10:47
Космос

Теория Стивена Хокинга о темной материи не прошла испытание

Международная команда астрономов провела самый строгий тест теории знаменитого английского физика-теоретика Стивена Хокинга, предполагающей, что неуловимая темная материя может состоять из первичных черных дыр размером меньше десятой доли миллиметра, рожденных вскоре после Большого взрыва.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Богомолов: Собчак — адский демон

Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в Петербурге

Обновлено в 07:46
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Обновлено в 07:18
Политика

Мэй заявила о необходимости новой отсрочки брексита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Британии из Евросоюза.
Обновлено в 13:48
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении власти

После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
Обновлено в 11:18
Происшествия

В школе под Воронежем учитель «воспитывал» ребенка утюгом

Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1 — 2 степени.
Обновлено в 12:49
Игры

В Steam пропало соединение с серверами

Многие пользователи не могут подключиться к серверам Steam. По данным Steam Status, первые неполадки начались в 19:20 мск.
Обновлено в 13:00
Автоспорт

Мик Шумахер дебютировал за рулём Ferrari

Сегодня утром на тестах в Бахрейне сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер впервые сел за руль Ferrari в рамках официальной тестовой сессии.
Обновлено в 03:49
Экономика

Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали

Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено в 12:44
Экономика

Российский производитель беспилотников может переехать в США

Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Авто

В сети появились первые изображения новой Lada 4х4

Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 09:18
Футбол

В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы

На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
Обновлено в 13:07
Происшествия

В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»

Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
ЖКХ

В Думе предложили изменить расчет тарифов на вывоз мусора

Комитет Госдумы по экологии намерен попросить Медведева изменить порядок и методику расчета нормативов накопления ТКО (твердые коммунальные отходы) для населения.
Обновлено в 08:41
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Российская певица, актриса и телеведущая.
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