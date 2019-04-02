Общество

Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млнГазета.Ru 14:32

Адвокаты бывшего гражданского мужа певицы Юлии Началовой, хоккеиста Александра Фролова выиграли в нижегородском областном суде дело о 20 миллионах рублей, передает "Московский комсомолец". Сообщается, что якобы эти деньги получила артистка от хоккеиста.
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