Фролов: ЗРС С-500 может легко быть уничтоженаAvia.pro 02:07

Не факт, что к власти придут люди, ориентированные на Россию. Гипотетическим покупателем российских зенитных систем может быть и Иран.

с чего всё началось

У новейшей российской системы ПВО/ПРО обнаружили критический недостаток. Новейшая российская зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» может быть легко уничтожена. Об этом свидетельствуют доводы военного эксперта Андрея Фролова, являющегсоя главным редактором издания «Экспорт вооружения».

Фролов: ЗРС С-500 может легко быть уничтожена

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