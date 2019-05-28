Армия и оружие
Фролов: ЗРС С-500 может легко быть уничтоженаAvia.pro 02:07
У новейшей российской системы ПВО/ПРО обнаружили критический недостаток. Новейшая российская зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» может быть легко уничтожена. Об этом свидетельствуют доводы военного эксперта Андрея Фролова, являющегсоя главным редактором издания «Экспорт вооружения».
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Не факт, что к власти придут люди, ориентированные на Россию. Гипотетическим покупателем российских зенитных систем может быть и Иран.Известиявчера в 01:00
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Военный эксперт рассказал об «уязвимости» российских С-500 «Прометей»
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