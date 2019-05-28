Фролов: ЗРС С-500 может легко быть уничтоженаAvia.pro 02:07

Не факт, что к власти придут люди, ориентированные на Россию. Гипотетическим покупателем российских зенитных систем может быть и Иран.

с чего всё началось

У новейшей российской системы ПВО/ПРО обнаружили критический недостаток. Новейшая российская зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» может быть легко уничтожена. Об этом свидетельствуют доводы военного эксперта Андрея Фролова, являющегсоя главным редактором издания «Экспорт вооружения».

Фролов: ЗРС С-500 может легко быть уничтожена

Общество Смолянину грозит штраф до 100 тысяч рублей за оскорбление президента Смоленский блогер Сергей Командиров может заплатить до 100 тысяч рублей за единственный пост ВКонтакте.

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Футбол Гаттузо покинул пост главного тренера «Милана» Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо не стал дожидаться окончания контракта и досрочно покинул клуб.

Общество «Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".

Происшествия Подросток ударил школьницу топором В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Политика В Косово полиция задержала гражданина России В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России, который является сотрудником ООН, заявил 28 мая президент Сербии Александар Вучич.

ЖКХ В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.

Хоккей Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.

Наука Новые нейроны образуются даже у пациентов с болезнью Альцгеймера Авторы нашли доказательства, что нейроны могут появляться даже у лиц с болезнью Альцгеймера, хотя и со значительно сниженной скоростью.

Политика В Совфеде оценили заявление МИД Украины по Керченскому проливу Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль о том, что страна намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

Авто Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.

Происшествия Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.

Общество В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН Минэкономразвития и Росреестр разработали законопроект, который призван остановить незаконную передачу выписок о недвижимости третьим лицам.

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной объяснил, почему не планирует сбривать бороду Муж Полины Гагариной и модный фотограф Дмитрий Исхаков на днях пообщался со своими подписчиками в "Инстаграме".

Происшествия В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.

Шоу-бизнес Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой 31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.

Общество В правительстве поддержали увеличение штрафов за неявку в военкомат Правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, согласно которому предлагается кратно увеличить штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины.

Экономика Суд отменил сделку по продаже Urban Group 9 га в Красногорске Конкурсному управляющему Urban Group удалось доказать возможный вывод активов владельцем и топ-менеджментом компании в преддверии ее банкротства, арбитражный суд отменил сделку по продаже почти 9 гектаров в подмосковном Красногорске, написала во вторник газета "Коммерсант".

Футбол «Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигу В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии.

Футбол Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.

Футбол ФК «Амкар» исключили из списка членов РФС Помимо «Амкара» из числа членов РФС исключили женский ФК «Россиянка», объединившийся с женским ЦСКА, а также «Днепр» (Смоленск) и «Смену» (Комсомольск-на-Амуре) — оба клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) не смогли доиграть первенство из-за финансовых проблем.

Происшествия Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.

Происшествия Главный «вор в законе» Томской области арестован По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.

Политика Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.

Гаджеты В продажу поступил новый смартфон Motorola Moto Z4 Компания Motorola запустила продажи нового смартфона Moto Z4. Его можно приобрести на Amazon приблизительно за 500 долларов.