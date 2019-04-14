Футбол

Френки де Йонг вошел в заявку «Аякса» на ответный матч с «Ювентусом»Спорт-Экспресс 09:45

Ювентус — Аякс
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Ювентус»
"Аякс" огласил заявку на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса". В список из 21 игрока вошел Френки де Йонг. В первой игре (1:1) он не смог принять участия из-за травмы.
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Френки де Йонг вошел в заявку «Аякса» на ответный матч с «Ювентусом»

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