Френки де Йонг вошел в заявку «Аякса» на ответный матч с «Ювентусом»Спорт-Экспресс 09:45

"Аякс" огласил заявку на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса". В список из 21 игрока вошел Френки де Йонг. В первой игре (1:1) он не смог принять участия из-за травмы.

Френки де Йонг вошел в заявку «Аякса» на ответный матч с «Ювентусом»

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