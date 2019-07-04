Пресс-служба "Челси" объявила о назначении бывшего игрока лондонцев Френка Лэмпарда на пост главного тренера. Контракт рассчитан на три года.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка».

Шоу-бизнес Лолита заявила о расставании с молодым мужем Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.

Шоу-бизнес Арбенина показала свой загородный дом Андрею Малахову Накануне своего юбилея звезда дала откровенное интервью Андрею Малахову. Телеведущий побывал в особняке Арбениной.

Футбол Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара» Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».

Политика Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех» Беседа президента России и Папы Римского в Ватикане продлилась около часа. Встреча прошла в Апостольской библиотеке Апостольского дворца.

Наука Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.

Экономика В России вступил в силу закон о компенсации ипотеки многодетным семьям В России многодетные семьи смогут получить за счет федерального бюджета компенсацию ипотеки в размере 450 тысяч рублей.

Футбол «Енисей» арендовал защитника «Шахтера» Защитник «Шахтера» Данила Сагуткин на правах аренды перешел в «Енисей».

Общество Трещина появилась в аквариуме в ТЦ «Авиапарк» Цилиндрический аквариум в московском торговом центре "Авиапарк" на Ходынском бульваре дал протечку.

Общество Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах "Наверное, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах", — отметила спикер. По словам Матвиенко, для мобильных нет условий хранения.

Футбол Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки» Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.

Политика Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.

Происшествия Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.

Политика На Гибралтаре задержали танкер, незаконно поставляющий нефть в Сирию Правительство Гибралтара задержали супертанкер, который перевозил сырую нефть в Сирию, передает РИА "Новости", со ссылкой на заявлении главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Политика Россия предложила Чехии перенести обсуждение вопроса по авиасообщению Минтранс России предложил Министерству транспорта Чехии отложить окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области авиасообщения до сентября.

Энергетика «Нафтан» начал получать соответствующую стандартам нефть из России "Полоцктранснефь Дружба" начала принимать для "Нафтана" российскую нефть соответствующего стандарта, грязная нефть вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут - Полоцк в Российскую Федерацию.

Общество В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за паводка В Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с предупреждением Иркутского гидрометцентра о повышение уровня воды в некоторых реках на юге области.

Здоровье В Тюменской области увеличат автопарк скорой помощи Станцию скорой медицинской помощи в Тюмени посетил губернатор Тюменской области Александр Моор Александр Моор посетил станцию скорой медицинской помощи областной столицы.

Политика Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.