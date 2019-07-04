Футбол

Френк Лэмпард назначен главным тренером «Челси»Bobsoccer 04:08

Пресс-служба "Челси" объявила о назначении бывшего игрока лондонцев Френка Лэмпарда на пост главного тренера. Контракт рассчитан на три года.
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Смертин: «У Лэмпарда большие перспективы в „Челси“, несмотря на тренерскую молодость»

Sport24.ru09:02

Станет ли Лэмпард новым Зиданом? Что его ждет в «Челси»

Спорт-Экспресс10:00

Фрэнк Лэмпард: «Я в „Челси“ для кропотливой работы. Хочу помочь клубу добиться новых успехов»

Sports.ru04:13

СМИ: «Челси» заплатит «Дерби» 4 миллиона фунтов за Лэмпарда

Sportbox.RU06:16

Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером лондонского «Челси» из АПЛ

Чемпионат06:30

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Газета.Ru07:03

СМИ: «Челси» заплатит «Дерби» 4 миллиона фунтов за Лэмпарда

Матч ТВ06:16
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Политика

Минздрав объяснил покупку самолета Falcon 7X

Ранее издание РБК рассказало, что министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.
Обновлено в 08:34
Футбол

Паласио продлил контракт с «Болоньей»

Контракт с 37-летним аргентинцем рассчитан до конца сезона-2019/20. Паласио перешел в «Болонью» в 2017 году.
Обновлено в 11:49
Футбол

Арьен Роббен объявил о завершении карьеры

Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

Лолита рассталась с пятым мужем

Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

В России разрабатывают самый тяжёлый в мире арктический вертолёт

Как сообщил РИА Новости гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский, рабочая конструкторская документация ещё не создана, но примерные сроки работ уже определены.
Обновлено в 06:27
Политика

МИД Ирана выразил протест послу Британии из-за задержания танкера

Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 11:10
Наука

Анализ генома пролил свет на происхождение филистимлян

Даниэль Мастер, автор исследования и директор экспедиции фонда Леона Леви в Ашкелоне, отметил, что жители города в первом тысячелетии до н. э. оставались «филистимлянами» для соседних народов, несмотря на постепенное исчезновение «европейского» следа в их геноме, что может быть связано со смешанными браками с жителями Леванта.
Обновлено вчера в 14:12
Здоровье

Власти Югры объяснили высокие цифры зараженности ВИЧ в регионе

ХМАО попал в список территорий с самым высокой показателем по степени зараженности вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Пугачева впервые вышла в свет после скандала на вокзале

Папарацци засняли ее иномарку, подъехавшую по перрону Рижского вокзала к двери вагона поезда «Москва-Рига».
Обновлено в 04:39
Футбол

«Ювентус» объявил о возвращении Буффона

Обновлено в 10:39
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Турист в Италии стал жертвой извержения вулкана

По данным местных СМИ, как минимум один иностранный турист погиб в результате извержения вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии, а еще один человек, находившийся на склоне, получил повреждения, сообщает информагентство ANSA.
Обновлено в 06:36
Политика

Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 10:51
Футбол

Какие 6 футболистов могут перейти в «Спартак» этим летом

Прошлой зимой Кутателадзе договорился о переходе в "Анжи", но махачкалинцам запретили регистрировать новых футболистов, в результате чего юноша остался без команды на полгода.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Москалькова обратилась в прокуратуру по поводу дела сестер Хачатурян

Обновлено в 11:29
Политика

Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве

Как следует из материалов уголовного дела, оглашенных в суде, к настоящему времени дело о получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) в отношении Черкалина, которым ранее занималось Главное военное следственное управление СКР передано в центральный аппарат ведомства, где было соединено с делом о мошенничестве.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Футбол

В Сети появился трейлер фильма о Льве Яшине

В Сети появился трейлер фильма об известном советском вратаре Льве Яшине.
Обновлено в 10:52
Политика

Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате

Обновлено в 02:57
Происшествия

Российские полицейские воровали деньги с банковских карт задержанных

В Саратове суд приговорил к условным срокам двух бывших полицейских, похищавших средства с банковских карт задержанных.
Обновлено в 11:26
Политика

Россия предложила Чехии отложить решение по авиасообщению до сентября

«Российская сторона направила ответ на предложение чешского Минтранса, в котором предлагает перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь — конец летнего сезона», — сообщили в пресс-службе российского ведомства.
Обновлено в 09:31
Политика

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана

В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
Обновлено в 09:48
Гаджеты

Вся линейка iPhone 2019 года полностью рассекречена

Пользователь Xiaomishka опубликовал в своём аккаунте Twitter созданные на компьютере 3D-модели iPhone 2019 года, дополнив их ценами и характеристиками.
Обновлено в 06:02
Гаджеты

Windows 10 теперь может показывать уведомления с Android-смартфонов

Microsoft продолжает расширят функционал приложения Your Phone (Ваш телефон) и в новом обновлении уже появилась возможность показа на компьютере уведомлений Android-устройств.
Обновлено вчера в 16:59
Футбол

Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото

На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 11:37
Авто

Renault объявила старт продаж кросс-купе Renault Arkana в России

Российские офисы Renault начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, выпуск которого налажен на предприятии, расположенном в Москве.
Обновлено в 09:30
Экономика

X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау Дюрсо»

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау Дюрсо».
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Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Большую часть клубной карьеры провел в «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
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