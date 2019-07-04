Футбол
Френк Лэмпард назначен главным тренером «Челси»Bobsoccer 04:08
Пресс-служба "Челси" объявила о назначении бывшего игрока лондонцев Френка Лэмпарда на пост главного тренера. Контракт рассчитан на три года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Минздрав объяснил покупку самолета Falcon 7X
Ранее издание РБК рассказало, что министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.
Обновлено в 08:34
Футбол
Паласио продлил контракт с «Болоньей»
Контракт с 37-летним аргентинцем рассчитан до конца сезона-2019/20. Паласио перешел в «Болонью» в 2017 году.
Обновлено в 11:49
Футбол
Арьен Роббен объявил о завершении карьеры
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
В России разрабатывают самый тяжёлый в мире арктический вертолёт
Как сообщил РИА Новости гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский, рабочая конструкторская документация ещё не создана, но примерные сроки работ уже определены.
Обновлено в 06:27
Политика
МИД Ирана выразил протест послу Британии из-за задержания танкера
Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 11:10
Наука
Анализ генома пролил свет на происхождение филистимлян
Даниэль Мастер, автор исследования и директор экспедиции фонда Леона Леви в Ашкелоне, отметил, что жители города в первом тысячелетии до н. э. оставались «филистимлянами» для соседних народов, несмотря на постепенное исчезновение «европейского» следа в их геноме, что может быть связано со смешанными браками с жителями Леванта.
Обновлено вчера в 14:12
Здоровье
Власти Югры объяснили высокие цифры зараженности ВИЧ в регионе
ХМАО попал в список территорий с самым высокой показателем по степени зараженности вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Пугачева впервые вышла в свет после скандала на вокзале
Папарацци засняли ее иномарку, подъехавшую по перрону Рижского вокзала к двери вагона поезда «Москва-Рига».
Обновлено в 04:39
Футбол
«Ювентус» объявил о возвращении Буффона
Обновлено в 10:39
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Турист в Италии стал жертвой извержения вулкана
По данным местных СМИ, как минимум один иностранный турист погиб в результате извержения вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии, а еще один человек, находившийся на склоне, получил повреждения, сообщает информагентство ANSA.
Обновлено в 06:36
Политика
Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины
Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 10:51
Футбол
Какие 6 футболистов могут перейти в «Спартак» этим летом
Прошлой зимой Кутателадзе договорился о переходе в "Анжи", но махачкалинцам запретили регистрировать новых футболистов, в результате чего юноша остался без команды на полгода.
Обновлено в 09:36
Политика
Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве
Как следует из материалов уголовного дела, оглашенных в суде, к настоящему времени дело о получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) в отношении Черкалина, которым ранее занималось Главное военное следственное управление СКР передано в центральный аппарат ведомства, где было соединено с делом о мошенничестве.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
В Сети появился трейлер фильма о Льве Яшине
В Сети появился трейлер фильма об известном советском вратаре Льве Яшине.
Обновлено в 10:52
Политика
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Обновлено в 02:57
Происшествия
Российские полицейские воровали деньги с банковских карт задержанных
В Саратове суд приговорил к условным срокам двух бывших полицейских, похищавших средства с банковских карт задержанных.
Обновлено в 11:26
Политика
Россия предложила Чехии отложить решение по авиасообщению до сентября
«Российская сторона направила ответ на предложение чешского Минтранса, в котором предлагает перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь — конец летнего сезона», — сообщили в пресс-службе российского ведомства.
Обновлено в 09:31
Политика
Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе
В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана
В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
Обновлено в 09:48
Гаджеты
Вся линейка iPhone 2019 года полностью рассекречена
Пользователь Xiaomishka опубликовал в своём аккаунте Twitter созданные на компьютере 3D-модели iPhone 2019 года, дополнив их ценами и характеристиками.
Обновлено в 06:02
Гаджеты
Windows 10 теперь может показывать уведомления с Android-смартфонов
Microsoft продолжает расширят функционал приложения Your Phone (Ваш телефон) и в новом обновлении уже появилась возможность показа на компьютере уведомлений Android-устройств.
Обновлено вчера в 16:59
Футбол
Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото
На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 11:37
Авто
Renault объявила старт продаж кросс-купе Renault Arkana в России
Российские офисы Renault начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, выпуск которого налажен на предприятии, расположенном в Москве.
Обновлено в 09:30
Экономика
X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау Дюрсо»
Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау Дюрсо».
Обновлено в 08:09