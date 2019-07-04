Главным тренером лондонского «Челси» назначен бывший футболист сборной Англии Фрэнк Лэмпард, возглавлявший «Дерби Каунти». Об этом сказано в сообщении на сайте клуба. Как отмечается, контракт с 41-летним англичанином подписан на три года.

Фрэнк Лэмпард вернулся в «Челси» в качестве главного тренера

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