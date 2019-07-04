Футбол

Френк Лэмпард назначен главным тренером «Челси»Bobsoccer 04:08

Пресс-служба "Челси" объявила о назначении бывшего игрока лондонцев Френка Лэмпарда на пост главного тренера. Контракт рассчитан на три года.
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Лэмпард прокомментировал свое возвращение в «Челси»

Газета.Ru14:00

«Челси» объявил о назначении Лэмпарда. Он реально был так крут в «Дерби Каунти»?

Sport24.ru05:20

СМИ: «Челси» заплатит «Дерби» 4 миллиона фунтов за Лэмпарда

Матч ТВ06:16

Лэмпард здорово отработал сезон, но его назначение в «Челси» – большой риск

Sports.ru07:53

СМИ: «Челси» заплатит «Дерби» 4 миллиона фунтов за Лэмпарда

Sportbox.RU06:16

Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером лондонского «Челси» из АПЛ

Чемпионат06:30

Станет ли Лэмпард новым Зиданом? Что его ждет в «Челси»

Спорт-Экспресс10:00
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Политика

Владимир Соловьев предрек Вячеславу Ковтуну жизнь в канаве

Телеведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун «побирается» на российских телеканалах, пишет Газета.ру.
Обновлено в 13:35
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

СМИ опубликовали видео падения дерева на ребенка в Москве

Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ. Кадры с места происшествия также появились в Twitter-аккаунте радиостанции Москва FM.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
Политика

МИД Ирана вызвал посла Британии из-за задержания танкера в Гибралтаре

Посол Великобритании был вызван в МИД Ирана, где ему выразили решительный протест в связи с задержанием иранского танкера Grace 1 в проливе Гибралтар кораблями ВМС Британии.
Обновлено в 13:49
Политика

Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17

Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Музыка

Ярославские рабочие зачитали рэп против санкций США

Текст написала Лариса Белова, сотрудница ЯМЗ, вдохновившись идеей. А потом мы все вместе сделали видеоролик против американских санкций.
Обновлено 02 июля в 07:02
Политика

Путин обратил внимание на противоречивые заявления Зеленского

Ранее эксперт констатировал: выставленное Путиным условие для диалога с Киевом трудновыполнимо – Зеленский крайне слабо контролирует ситуацию в своей стране.
Обновлено в 14:10
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Футбол

Матеуш Понитка стал игроком «Зенита»

"Зенит" заключил контракт с форвардом Матеушем Пониткой на два года, информирует клубная пресс-служба.
Обновлено в 10:12
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Происшествия

На Кубани в аквапарке погиб ребенок

Обновлено в 14:34
Происшествия

В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке

Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Задержанный противник храма впервые оправдан в Екатеринбурге

Обновлено в 13:18
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Экономика

X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау-Дюрсо»

Крупнейший российский ретейлер — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау-Дюрсо».
Обновлено в 08:09
Кино

Роль Русалочки досталась темнокожей актрисе

Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года досталась темнокожей актрисе Холли Бэйли (Halle Bailey), сообщает издание Variety.
Обновлено вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков

Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
Обновлено в 10:24
Происшествия

На кукурузном поле под Киевом нашли тело гардеробщицы Верховной рады

Обновлено в 09:47
Здоровье

Жертвами эпидемии ВИЧ в Азии стали 700 детей

Более 700 детей, живущих на юге Пакистана, оказались заражены ВИЧ в результате эпидемии. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 14:08
Происшествия

В Индии покойник ожил на похоронах

Обновлено в 10:29
Политика

Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 10:51
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору задуматься о запрете на использование мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено в 07:17
Гаджеты

Австралийское отделение Samsung обвинили в недобросовестной рекламе

По словам председателя ACCC Рода Симса, реклама Samsung показывала, что устройства серии Galaxy являются водонепроницаемыми и защищены от попадания влаги в океане и бассейнах.
Обновлено в 04:32
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Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Большую часть клубной карьеры провел в «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
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