Футбол
Френк Лэмпард назначен главным тренером «Челси»Bobsoccer 04:08
Пресс-служба "Челси" объявила о назначении бывшего игрока лондонцев Френка Лэмпарда на пост главного тренера. Контракт рассчитан на три года.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 15:09, Вашингтон
Политика
Владимир Соловьев предрек Вячеславу Ковтуну жизнь в канаве
Телеведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун «побирается» на российских телеканалах, пишет Газета.ру.
Обновлено в 13:35
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
СМИ опубликовали видео падения дерева на ребенка в Москве
Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ. Кадры с места происшествия также появились в Twitter-аккаунте радиостанции Москва FM.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме
Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
Политика
МИД Ирана вызвал посла Британии из-за задержания танкера в Гибралтаре
Посол Великобритании был вызван в МИД Ирана, где ему выразили решительный протест в связи с задержанием иранского танкера Grace 1 в проливе Гибралтар кораблями ВМС Британии.
Обновлено в 13:49
Политика
Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17
Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Музыка
Ярославские рабочие зачитали рэп против санкций США
Текст написала Лариса Белова, сотрудница ЯМЗ, вдохновившись идеей. А потом мы все вместе сделали видеоролик против американских санкций.
Обновлено 02 июля в 07:02
Политика
Путин обратил внимание на противоречивые заявления Зеленского
Ранее эксперт констатировал: выставленное Путиным условие для диалога с Киевом трудновыполнимо – Зеленский крайне слабо контролирует ситуацию в своей стране.
Обновлено в 14:10
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Футбол
Матеуш Понитка стал игроком «Зенита»
"Зенит" заключил контракт с форвардом Матеушем Пониткой на два года, информирует клубная пресс-служба.
Обновлено в 10:12
Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Происшествия
На Кубани в аквапарке погиб ребенок
Обновлено в 14:34
Происшествия
В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке
Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Обновлено в 10:46
Футбол
«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии
В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Экономика
X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау-Дюрсо»
Крупнейший российский ретейлер — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау-Дюрсо».
Обновлено в 08:09
Кино
Роль Русалочки досталась темнокожей актрисе
Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года досталась темнокожей актрисе Холли Бэйли (Halle Bailey), сообщает издание Variety.
Обновлено вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков
Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
Обновлено в 10:24
Здоровье
Жертвами эпидемии ВИЧ в Азии стали 700 детей
Более 700 детей, живущих на юге Пакистана, оказались заражены ВИЧ в результате эпидемии. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Индии покойник ожил на похоронах
Обновлено в 10:29
Политика
Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины
Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 10:51
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору задуматься о запрете на использование мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено в 07:17
Гаджеты
Австралийское отделение Samsung обвинили в недобросовестной рекламе
По словам председателя ACCC Рода Симса, реклама Samsung показывала, что устройства серии Galaxy являются водонепроницаемыми и защищены от попадания влаги в океане и бассейнах.
Обновлено в 04:32