Футбол

Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Челси»Life.ru 04:17

Бывший футболист "Челси" Фрэнк Лэмпард стал главным тренером лондонского клуба. О назначении сообщает пресс-служба клуба Романа Абрамовича.
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Лэмпард стал 16-м тренером «Челси» в эпоху Абрамовича. Вспомните остальных?

Sports.ru15:27

Лэмпард в «Челси»: без трансферов, но с молодежью

Спорт-Экспресс05:55

Канчельскис: «Удивлюсь, если Лэмпарда уволят из „Челси“ в случае неудачного сезона»

Sport24.ru06:00

СМИ: «Челси» заплатит «Дерби» 4 миллиона фунтов за Лэмпарда

Sportbox.RU06:16

Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером лондонского «Челси» из АПЛ

Чемпионат06:30

СМИ: «Челси» заплатит «Дерби» 4 миллиона фунтов за Лэмпарда

Матч ТВ06:16

Лэмпард прокомментировал свое возвращение в «Челси»

Газета.Ru14:00
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 19:43, Ашберн
Политика

Путин о Гуаидо: Господь не ответил, так что надо идти на выборы

В ходе визита в Италию президент России Владимир Путин, рассуждая о ситуации в Венесуэле, пошутил по поводу претензий оппозиционного лидера Хуана Гуиадо на президентство без каких-либо выборов, передает РИА «Новости».
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Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
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Каждый восьмой россиянин из-за мутации гена не может пить кофе

Обновлено в 14:00
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о запрете мобильных телефонов в школах, Роспотребнадзор в течение месяца создаст рабочую группу по этому вопросу.
Обновлено в 10:21
Политика

Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным

Обновлено в 17:05
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

Обновлено в 12:21
Гаджеты

Вся линейка iPhone 2019 года полностью рассекречена

Пользователь Xiaomishka опубликовал в своём аккаунте Twitter созданные на компьютере 3D-модели iPhone 2019 года, дополнив их ценами и характеристиками.
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Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Технологии

Bluetooth-маячки и персонификация офлайнового ритейла

В США, по свидетельству The New York Times, уже свыше 75 компаний выступают В2В-провайдерами неперсонализированных данных о пространственных перемещениях десятков и сотен тысяч смартфонов (вместе с их владельцами, ясное дело, — но кто именно эти владельцы, покупателям таких баз данных неизвестно).
Обновлено в 17:00
Общество

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Обновлено в 15:48
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Tesla продемонстрировала работу автоматической системы экстренного торможения следующего поколения

Ещё в 2017 году Tesla представила автоматическую систему экстренного торможения (automatic emergency braking, AEB), используемую в её транспортных средствах с поддержкой технологии автопилота.
Обновлено в 17:01
Политика

Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17

На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено в 18:54
Авто

В России стартовали продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
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На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Общество

Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона

Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
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Опубликовано видео задержания иранского танкера в Гибралтаре

Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws.
Обновлено в 18:30
Происшествия

СК: ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублей

«Незаконные действия Кельбаха привели к тяжким последствиям и существенным нарушениям охраняемых законом интересов государства, повлёкшим причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — указывается в сообщении.
Обновлено в 10:25
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Путин выдвинул условия для переговоров с Зеленским

Москва пойдет на переговоры с Киевом при условии, что глава Украины Владимир Зеленский выпонит свои предвыборные обещания, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 01:18
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Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси

Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 18:42
Здоровье

Минздрав предложил проверять водителей на наркотики

Министерство здравоохранения России предлагает ввести тестирование водителей транспортных средств и тех, кто решил получить водительские права, на наличие психоактивных веществ в организме.
Обновлено вчера в 14:02
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Нелегальный уголь из Северной Кореи столкнул холмский порт и таможню в суде

Нелегальный уголь из КНДР заставил Холмский морской торговый порт и островную таможню встретиться в арбитражном суде.
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Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении

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Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.
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Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Большую часть клубной карьеры провел в «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
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