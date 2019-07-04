Футбол
Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Челси»Life.ru 04:17
Бывший футболист "Челси" Фрэнк Лэмпард стал главным тренером лондонского клуба. О назначении сообщает пресс-служба клуба Романа Абрамовича.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 19:43, Ашберн
Политика
Путин о Гуаидо: Господь не ответил, так что надо идти на выборы
В ходе визита в Италию президент России Владимир Путин, рассуждая о ситуации в Венесуэле, пошутил по поводу претензий оппозиционного лидера Хуана Гуиадо на президентство без каких-либо выборов, передает РИА «Новости».
Обновлено в 15:07
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Здоровье
Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой
Обновлено в 17:24
Общество
Матвиенко предложила запретить смартфоны в школах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о запрете мобильных телефонов в школах, Роспотребнадзор в течение месяца создаст рабочую группу по этому вопросу.
Обновлено в 10:21
Политика
Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным
Обновлено в 17:05
Гаджеты
Вся линейка iPhone 2019 года полностью рассекречена
Пользователь Xiaomishka опубликовал в своём аккаунте Twitter созданные на компьютере 3D-модели iPhone 2019 года, дополнив их ценами и характеристиками.
Обновлено в 06:02
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Технологии
Bluetooth-маячки и персонификация офлайнового ритейла
В США, по свидетельству The New York Times, уже свыше 75 компаний выступают В2В-провайдерами неперсонализированных данных о пространственных перемещениях десятков и сотен тысяч смартфонов (вместе с их владельцами, ясное дело, — но кто именно эти владельцы, покупателям таких баз данных неизвестно).
Обновлено в 17:00
Общество
«Русал» залил Свердловскую область промышленными отходами. Предприятие оттягивает рекультивацию из-за финансовых потерь
Суд отказал Росприроднадзору в требованиях "Объединенная компания Русал Уральский алюминий", управляющая активами одноименного предприятия на территории Свердловской области, отказалась проводить рекультивацию своих шламохранилищ в Краснотурьинске.
Обновлено в 15:48
Авто
Tesla продемонстрировала работу автоматической системы экстренного торможения следующего поколения
Ещё в 2017 году Tesla представила автоматическую систему экстренного торможения (automatic emergency braking, AEB), используемую в её транспортных средствах с поддержкой технологии автопилота.
Обновлено в 17:01
Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено в 18:54
Авто
В России стартовали продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено в 08:42
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Происшествия
В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Общество
Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона
Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Политика
Опубликовано видео задержания иранского танкера в Гибралтаре
Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws.
Обновлено в 18:30
Происшествия
СК: ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублей
«Незаконные действия Кельбаха привели к тяжким последствиям и существенным нарушениям охраняемых законом интересов государства, повлёкшим причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — указывается в сообщении.
Обновлено в 10:25
Политика
Путин выдвинул условия для переговоров с Зеленским
Москва пойдет на переговоры с Киевом при условии, что глава Украины Владимир Зеленский выпонит свои предвыборные обещания, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 01:18
Культура
Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси
Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 18:42
Здоровье
Минздрав предложил проверять водителей на наркотики
Министерство здравоохранения России предлагает ввести тестирование водителей транспортных средств и тех, кто решил получить водительские права, на наличие психоактивных веществ в организме.
Обновлено вчера в 14:02
Общество
Нелегальный уголь из Северной Кореи столкнул холмский порт и таможню в суде
Нелегальный уголь из КНДР заставил Холмский морской торговый порт и островную таможню встретиться в арбитражном суде.
Обновлено в 19:36
Авто
Кроссовер Renault Duster представлен на футуристичных изображениях
В Сети появились «лихие» рендерные изображения нового Renault Duster.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Девушка похудела на 60 килограммов, чтобы быть счастливой, как мама
Как рассказала изданию Daily Mail сама героиня, она весила 140 килограммов и нередко становилась объектом для насмешек или едких комментариев, люди шептались и переглядывались у неё за спиной.
Обновлено в 18:05
Общество
Росконтроль назвал марки худшего кофе
Обновлено в 05:46
Футбол
Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»
Обновлено в 17:17
Происшествия
Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно
Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.
Обновлено в 18:24