Футбол

Фрэнк Лэмпард согласовал трехлетний контракт с «Челси»Вести.Ru 01:47

Руководство лондонского "Челси" достигло договоренности со своим бывшим игроком Фрэнком Лэмпардом о работе специалиста в качестве главного тренера "синих". Стороны согласовали условия личного контракта англичанина.
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СМИ: «Челси» договорился с Лэмпардом по условиям контракта

Нева Спортвчера в 19:22

У Лэмпарда в «Челси» будет контракт на три года и двухлетний испытательный срок

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Gazzetta dello Sport: Лэмпард стал главным тренером «Челси»

Sport.ruвчера в 17:30

Журналист Скира: «„Челси“ договорился с Лэмпардом, контракт будет рассчитан на три года»

Бомбардир.рувчера в 17:15

Источник: Лэмпард согласовал с «Челси» трехлетний контракт

Спорт-Экспрессвчера в 16:58

Лэмпард согласовал контракт с «Челси»

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Итальянский журналист: Лэмпард и «Челси» договорились

Советский спортвчера в 16:57
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
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Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Легенда английского клуба «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
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