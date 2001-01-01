Фрэнк Лэмпард согласовал трехлетний контракт с «Челси»Вести.Ru 01:47

Руководство лондонского "Челси" достигло договоренности со своим бывшим игроком Фрэнком Лэмпардом о работе специалиста в качестве главного тренера "синих". Стороны согласовали условия личного контракта англичанина.

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Происшествия Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.

Футбол ФК «Ростов» представил новую форму на следующий сезон Футбольный клуб «Ростов» показал форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2019/20.

Авто Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.

Общество В России за нескошенную траву предлагают изымать земельные участки Поправки подготовлены в Земельный кодекс, закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс.

Происшествия Новокузнечанка выкинула новорождённого ребёнка в мусорку В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Новокузнецка, которую подозревают в «убийстве матерью новорождённого ребёнка».

Технологии 90 процентов мобильных приложений оказались уязвимы Большинство мобильных приложений (89 процентов) уязвимо к удаленным хакерским атакам, утверждают специалисты компании Positive Technologies.

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