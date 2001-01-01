Футбол
Фрэнк Лэмпард согласовал трехлетний контракт с «Челси»Вести.Ru 01:47
Руководство лондонского "Челси" достигло договоренности со своим бывшим игроком Фрэнком Лэмпардом о работе специалиста в качестве главного тренера "синих". Стороны согласовали условия личного контракта англичанина.
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Журналист Скира: «„Челси“ договорился с Лэмпардом, контракт будет рассчитан на три года»
Бомбардир.рувчера в 17:15
У Лэмпарда в «Челси» будет контракт на три года и двухлетний испытательный срок
Спорт день за днем17 июня в 15:00
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