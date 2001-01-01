Футбол

Фрэнк Лэмпард согласовал трехлетний контракт с «Челси»Вести.Ru 01:47

Руководство лондонского "Челси" достигло договоренности со своим бывшим игроком Фрэнком Лэмпардом о работе специалиста в качестве главного тренера "синих". Стороны согласовали условия личного контракта англичанина.
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СМИ: «Челси» договорился с Лэмпардом по условиям контракта

Нева Спортвчера в 19:22

Итальянский журналист: Лэмпард и «Челси» договорились

Советский спортвчера в 16:57

Журналист Скира: «„Челси“ договорился с Лэмпардом, контракт будет рассчитан на три года»

Бомбардир.рувчера в 17:15

Источник: «Челси» согласовал с Лэмпардом трёхлетний контракт

Чемпионатвчера в 16:35

Источник: Лэмпард согласовал с «Челси» трехлетний контракт

Спорт-Экспрессвчера в 16:58

У Лэмпарда в «Челси» будет контракт на три года и двухлетний испытательный срок

Спорт день за днем17 июня в 15:00

«Челси» предложит Фрэнку Лэмпарду контракт на три года

Еженедельник Футбол17 июня в 13:24
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
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Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ

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В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
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Следственный комитет провел масштабные обыски по делу о финансировании международной террористический организации ИГИЛ (запрещенна в РФ).
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52

Издание Daily Mail написало о перехвате российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
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В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет

Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 02:48
Общество

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Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
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Политика

Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине возможность снятия санкций с России, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 08:39
Футбол

Бразилия не смогла обыграть Венесуэлу на Кубке Америки по футболу

Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Вадим Галыгин стал многодетным отцом

Комедийный актер и телеведущий Вадим Галыгин стал отцом в третий раз: супруга Ольга Вайнилович родила ему сына.
Обновлено вчера в 19:15
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Происшествия

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
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Технологии

Правообладатели смогут удалять домены пиратов из поиска

По данным "Ъ", решение о внесении в реестр для удаления доменных имен не поддерживают интернет-компании — их представители настаивают на том, что нельзя удалять домены без соответствующих судебных решений.
Обновлено в 03:33
Космос

Ученые изучают свойства газа в скоплениях галактик

Команда астрономов исследовала свойства газа в пространственных масштабах.
Обновлено в 01:38
Экономика

Импорт молочных продуктов достиг максимума за все годы продэмбарго

Поставки сливочного масла, сыров и творога в 2019 году достигли максимума после введения в 2014 году запрета на импорт молочных и других продуктов из стран, которые ввели против России санкции, констатирует Союзмолоко.
Обновлено в 00:34
Футбол

Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.
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Как говорит начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз, осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке

Пожарные остановили распространение огня на крыше пятиэтажки во Владивостоке на площади 300 "квадратов", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 02:32
Авто

Новый гиперкар Aston Martin назвали в честь рая павших воинов

Британский автопроизводитель гиперкаров наконец опубликовал официальное название для модели со средним расположением двигателя, которая ранее носила заводской индекс AM-RB 003.
Обновлено вчера в 08:57
Общество

Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток

Обновлено в 01:25
Армия и оружие

Украинские военные обстреляли запад Донецка

Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

После программ о Жанне Фриске на ТВ Шепелев заявил о травле

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Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций

Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
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На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

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Армия и оружие

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Обновлено в 03:28
Общество

Прокуратура проверит жалобы автоконцернов на краснодарских судей

В мае автоконцерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar пожаловались на работу судов Краснодарского края из-за мошеннических схем, которые проводились «под прикрытием» взыскания компенсаций в пользу автовладельцев.
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Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин

Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
Обновлено вчера в 16:54
Здоровье

В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать напитки в жару

Определить, какой из напитков натуральный квас помогут несколько "примет".
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Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Легенда английского клуба «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
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