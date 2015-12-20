Футбол

Лэмпард приехал на «Стэмфорд Бридж»Бомбардир.ру вчера в 18:29

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард приехал на «Стэмфорд Бридж» в среду вечером. Ожидается, что он возглавит «Челси».
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Лэмпард прибыл в Лондон для назначения на пост главного тренера «Челси»

Sport24.ruвчера в 19:01

Лэмпард прибыл в Лондон для подписания контракта с «Челси»

Чемпионатвчера в 21:41

СМИ: Лэмпард прибыл в Лондон для назначения на пост главного тренера «Челси»

Sportbox.RUвчера в 19:21

Лэмпард прибыл в Лондон для назначения на пост главного тренера «Челси»

Газета.Ruвчера в 19:53

СМИ: Лэмпард прибыл в Лондон для назначения на пост главного тренера «Челси»

Матч ТВвчера в 19:19

Лэмпарда заметили на «Стэмфорд Бридж»

Евро-футбол.рувчера в 16:36

Фрэнк Лэмпард прибыл на «Стэмфорд Бридж»

Soccer.ruвчера в 15:04
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:52, Вашингтон
Общество

Роскачество обнаружило токсичные женские футболки

Четыре из 14 проанализированных экспертами Роскачества брендов женских футболок оказались токсичными.
Обновлено в 01:58
Политика

Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал причину ЧП в глубоководном аппарате в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков.
Обновлено в 02:47
Общество

Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы войны

"Всего с начала года рассекречено 29,5 тысячи документов, раскрывающих новые исторические факты", - сказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Маркл сама готовит, заказывает продукты и не имеет стилиста

По словам источника Кэти Николл, герцогиня Сассекская не имеет стилиста и делает большую часть его работы сама.
Обновлено вчера в 21:06
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,5

Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»

Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено вчера в 11:41
Кино

Темнокожая актриса исполнит главную роль в ремейке «Русалочки»

Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщили СМИ

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект приказа ведомства.
Обновлено в 01:49
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции

Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски

Обновлено вчера в 10:11
Экономика

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне

Пентагон не придаёт большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне ко Дню независимости, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны США.
Обновлено в 01:52
Футбол

Интервью со спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой

Спортивный директор «Зенита» рассказал в интервью для «Чемпионата» о своей работе в петербургском клубе и трансферных задачах.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала

РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 12:29
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин развелся с женой

Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания

Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Общество

В Японии более миллиона человек эвакуируют из-за ливней

Японские власти распорядились эвакуировать более миллиона человек из южных регионов страны из-за мощных ливней.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Суд читает Анатолию Радченко обвинительный приговор

Новосибирский областной суд оглашает обвинительный приговор по делу Анатолия Радченко – предполагаемого киллера банды Александра Трунова.
Обновлено в 01:59
Авто

Renault представил новое поколение Captur

Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия

Экс-глава томского ГУ МЧС получил семь лет колонии за взятку

Суд в Томске приговорил к семи годам колонии строгого режима экс-начальника ГУ МЧС по Томской области Михаила Бегуна.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Иркутской области за сутки подтопило еще пять поселков

В Иркутской области за сутки подтопило еще пять поселков.
Обновлено в 02:29
Наука

Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток

Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Происшествия

В Луганской области загорелся заминированный лес

На Украине, недалеко от Станицы Луганской, где на прошлой неделе завершился отвод вооружений, загорелся заминированный лес.
Обновлено в 02:31
Футбол

Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки

Обновлено в 00:17
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено вчера в 10:51
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Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Большую часть клубной карьеры провел в «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
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Дерби Каунти
Спортивный клуб
Английский футбольный клуб из города Дерби, графство Дербишир
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