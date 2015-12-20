Футбол
Лэмпард приехал на «Стэмфорд Бридж»Бомбардир.ру вчера в 18:29
Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард приехал на «Стэмфорд Бридж» в среду вечером. Ожидается, что он возглавит «Челси».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Лэмпард прибыл в Лондон для назначения на пост главного тренера «Челси»
Sportbox.RUвчера в 19:21
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:52, Вашингтон
Общество
Роскачество обнаружило токсичные женские футболки
Четыре из 14 проанализированных экспертами Роскачества брендов женских футболок оказались токсичными.
Обновлено в 01:58
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал причину ЧП в глубоководном аппарате в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков.
Обновлено в 02:47
Общество
Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы войны
"Всего с начала года рассекречено 29,5 тысячи документов, раскрывающих новые исторические факты", - сказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Маркл сама готовит, заказывает продукты и не имеет стилиста
По словам источника Кэти Николл, герцогиня Сассекская не имеет стилиста и делает большую часть его работы сама.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»
Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено вчера в 11:41
Кино
Темнокожая актриса исполнит главную роль в ремейке «Русалочки»
Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщили СМИ
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект приказа ведомства.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции
Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес
Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне
Пентагон не придаёт большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне ко Дню независимости, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны США.
Обновлено в 01:52
Футбол
Интервью со спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой
Спортивный директор «Зенита» рассказал в интервью для «Чемпионата» о своей работе в петербургском клубе и трансферных задачах.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала
РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 12:29
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин развелся с женой
Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания
Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Общество
В Японии более миллиона человек эвакуируют из-за ливней
Японские власти распорядились эвакуировать более миллиона человек из южных регионов страны из-за мощных ливней.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Суд читает Анатолию Радченко обвинительный приговор
Новосибирский областной суд оглашает обвинительный приговор по делу Анатолия Радченко – предполагаемого киллера банды Александра Трунова.
Обновлено в 01:59
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
Экс-глава томского ГУ МЧС получил семь лет колонии за взятку
Суд в Томске приговорил к семи годам колонии строгого режима экс-начальника ГУ МЧС по Томской области Михаила Бегуна.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Иркутской области за сутки подтопило еще пять поселков
В Иркутской области за сутки подтопило еще пять поселков.
Обновлено в 02:29
Наука
Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток
Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В Луганской области загорелся заминированный лес
На Украине, недалеко от Станицы Луганской, где на прошлой неделе завершился отвод вооружений, загорелся заминированный лес.
Обновлено в 02:31
Футбол
Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки
Обновлено в 00:17
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено вчера в 10:51