Футбол

Фрэнк Лэмпард может возглавить «Челси» в ближайшее времяЕженедельник Футбол 03:52

Как сообщает источник, о назначении Лэмпарда объявят в ближайшие 48 часов. Кроме того «синие» намерены решить с «Дерби Каунти» вопрос о компенсации за английского специалиста и его ассистента Джоди Моррриса. После этого лондонцы планируют назвать имя нового главного тренера.
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Лэмпард возглавит «Челси» в течение двух дней

Советский спорт01:18

«Челси» объявит о назначении Лэмпарда в ближайшие 48 часов

Чемпионат03:08

СМИ: «Челси» в течение 48 часов объявит о назначении Лэмпарда

Матч ТВ04:10

Источник: о назначении Лэмпарда в «Челси» объявят в течение двух дней

Sport24.ru00:37

СМИ: «Челси» в течение 48 часов объявит о назначении Лэмпарда

Sportbox.RU04:10

«Челси» объявит о назначении Лэмпарда в течение 48 часов

Евро-футбол.ру05:14

СМИ: В течение 48 часов Лэмпард возглавит «Челси»

Спорт-Экспрессвчера в 22:03
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:48, Вашингтон
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