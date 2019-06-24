Фрэнк Лэмпард может возглавить «Челси» в ближайшее времяЕженедельник Футбол 03:52

Как сообщает источник, о назначении Лэмпарда объявят в ближайшие 48 часов. Кроме того «синие» намерены решить с «Дерби Каунти» вопрос о компенсации за английского специалиста и его ассистента Джоди Моррриса. После этого лондонцы планируют назвать имя нового главного тренера.

Фрэнк Лэмпард может возглавить «Челси» в ближайшее время

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