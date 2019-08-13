Напомним, что встреча за Суперкубок состоится 14 августа на стадионе Бешикташ Парк в Стамбуле (Турция) и начнется в 22:00 по московскому времени.

Фрэнк Лэмпард: Прекрасно знаю, на что способен «Ливерпуль»

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