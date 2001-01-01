Футбол

Фрэнк Лэмпард: Хадсон-Одои может играть центральную роль в «Челси»Советский спорт 07:35

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Ранее сообщалось, что 18-летний воспитанник академии Челси отказывался продлевать с лондонским клубом контракт, который был рассчитан до лета 2020 года, и просил руководство команды отпустить его в мюнхенский клуб.
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