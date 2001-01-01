Футбол
Фрэнк Лэмпард: Хадсон-Одои может играть центральную роль в «Челси»Советский спорт 07:35
Ранее сообщалось, что 18-летний воспитанник академии Челси отказывался продлевать с лондонским клубом контракт, который был рассчитан до лета 2020 года, и просил руководство команды отпустить его в мюнхенский клуб.
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Происшествия
Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing
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Политика
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Армия и оружие
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Физики собрали из метаповерхностей компактную поляризационную камеру
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Армия и оружие
«Ротация»: Волкер объяснил наращивание войск РФ на границе с Украиной
Наращивание войск РФ на границе с Украиной есть не какое-либо новое продвижение, а всего лишь ротация, резюмировал Курт Волкер.
Обновлено в 07:26
Футбол
Бабаев: «ЦСКА смотрит еще одного футболиста в линию атаки»
Работа продолжается, думаю, мы еще постараемся усилить команду. Мы смотрим еще одного футболиста в линию атаки.
Обновлено в 06:39
Футбол
Погба и Лукаку поедут с «Манчестер Юнайтед» в предсезонное турне
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер определился с составом команды на предсезонное турне в Австралию.
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Кино
Американский актёр Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Американский актёр Камерон Бойс скончался в возрасте 20 лет. Об этом сегодня, 7 июля, пишет газета Sun.
Обновлено в 05:57
Космос
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Происшествия
Молодоженов из Краснодара задержали в аэропорту в Мексике
4 июля рейс из Москвы благополучно приземлился в местном аэропорту. Однако на таможенном контроле у них начались проблемы.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
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Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
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После завязавшегося диалога Хабиб и Диас едва не устроили потасовку, но между спортсменами быстро появились охранники.
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Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе
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Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
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Милана Тюльпанова поведала поклонникам, что из-за нехватки свободного времени решила отправить двухгодовалого сына на дачу.
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Музыка
Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе
Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
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